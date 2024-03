Torna alla Villa Reale di Monza un dipinto rubato 50 anni fa: stava andando all’asta per 8mila euro È tornato a casa dopo 50 anni un quadro del 17esimo secolo, rubato nel 1974 e oggi ritrovato dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio culturale di Monza. I militari hanno denunciato un uomo della provincia di Varese per il reato di ricettazione di opere d’arte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

È tornato a casa dopo 50 anni. Si tratta di un dipinto del 17esimo secolo, rubato 50 anni fa e oggi ritrovato dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio culturale di Monza che hanno denunciato un uomo della provincia di Varese per il reato di ricettazione di opere d’arte: stava tentando di rivendere il quadro, un olio su tela di circa 40×60 centimetri che raffigura la città di Roma, attraverso il catalogo online di una casa d’aste di Milano (estranea alle accuse) che l’aveva posto in vendita al prezzo base di 8 mila euro.

Il dipinto, di autore sconosciuto, sembra attribuibile alla scuola delle botteghe romane del Seicento. "Ora la tavola torna a disposizione dei cittadini, nelle sale dei musei civici di Monza così come avrebbe voluto chi, nel secolo scorso, lo ha donato alla collettività", ha spiegato l’assessore alla Cultura di Monza Arianna Bettin a Corriere della Sera.

Il furto dell’intera collezione (valore dell’epoca in lire: 10 milioni), ad opera di soggetti rimasti ignoti che avevano praticato un buco in un muro per sottrarre il bottino, risaliva alla notte tra il 6 e il 7 giugno 1974. Vittima era stata la filantropa Eva Galbesi Segrè, collezionista d’arte e figura molto attiva dei salotti culturali milanesi dei primi del Novecento. La donna, moglie di un facoltoso avvocato mantovano, si era trasferita a Monza nel 1910: qui decise di lasciare una collezione di 11 tele d’autore, che da quel momento in poi vennero esposte nella Pinacoteca della Villa Reale brianzola. Fino alla notte del furto.