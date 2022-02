Tifosi e giocatori si sentono male dopo la partita allo stadio di Pavia: accertamenti di Ats sull’acqua Giocatori e tifosi dopo la partita della scorsa domenica allo stadio di Pavia si sono sentiti male. Ora sono in corso accertamenti sullo stato di salute dell’acqua.

A cura di Giorgia Venturini

Rischio inquinamento allo stadio comunale di Pavia "Pietro Fortunati". Alcuni tifosi, così come giocatori, hanno segnalato malesseri intestinali dopo aver bevuto acqua domenica scorsa. Ora tutti gli accertamenti del caso sono in mano ad Ats Pavia: l'intervento è stato chiesto da Pietro Trivi, assessore allo sport del Comune di Pavia, dopo che a sollevare il problema è stato un dirigente.

Possibile inquinamento dell'acqua

I dirigenti fanno sapere che i casi si sono verificati quando allo stadio si sono disputate due partite: la prima è quella di Pavia Academy-Solbiatese per la serie C femminile e la seconda Pavia-Vergiatese per l'Eccellenza maschile. I primi sintomi sono stati riscontrati la notte tra domenica e lunedì e nei due giorni successivi: molti hanno avuto nausea, vomito e febbre. Nessuno è stato ricoverato in ospedale: non ci sarebbe nessun caso grave. A far scatenare l'allarme però la coincidenza che tutte le persone che si sono sentite male la scorsa domenica hanno frequentato l'impianto per le partite. Qui l'ipotesi che si sia trattato di una possibile situazione di inquinamento dell'acqua. L'assessore fa sapere che "abbiamo avvisato l'Ats che ora effettuerà tutte le analisi del caso. Lo stadio resta aperto ed è utilizzabile per gli allenamenti: per il momento non si potrà solo fare la doccia negli spogliatoi, in attesa che siano completati gli accertamenti". E poi ha aggiunto: "Attendiamo anche di conoscere l'esito degli esami ai quali si sono sottoposte alcune persone che hanno accusato i malesseri". Per ora ancora non si sa nulla: saranno i risultati dell'indagini di Ats a svelare le cause del malessere. Intanto però è sconsigliato bere l'acqua da possibili fontanelle o rubinetti dello stadio.