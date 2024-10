Tifosi dell’Atalanta aggrediti dopo la partita di Champions League: arrestati 4 ultras dello Schalke 04

video suggerito

A cura di Carlo Coi

Immagine di repertorio

Nella tarda serata di mercoledì 2 ottobre, i tifosi dell'Atalanta presenti nella città tedesca di Gelsenkirchen per la partita di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk sono stati aggrediti inaspettatamente da 40 ultras dello Schalke 04. Un tifoso bergamasco è rimasto ferito negli scontri. La polizia tedesca indaga sulla vicenda, al momento sono stati effettuati 4 arresti.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia tedesca, una quarantina di ultras dello Schalke 04 si erano nascosti nei cespugli attorno allo stadio nell'attesa dell'uscita dei tifosi bergamaschi dal settore ospiti. Nei parcheggi dello stadio sarebbe scattato l'agguato nel quale è rimasto ferito un tifoso italiano.

Il motivo dell'aggressione è il gemellaggio che i tifosi della atalantini hanno con gli ultras di un'altra squadra tedesca, l'Eintracht Francoforte, che di recente si sono scontrati con quelli dello Schalke."L'FC Schalke 04 condanna la violenza ovunque e in qualsiasi momento. Il club sosterrà il processo in dialogo con tutte le parti", ha annunciato ieri la società.

Più duro il commento del capo della polizia di Gelsenkirchen: "Ciò che preoccupa è il fatto che i tifosi dell'FC Schalke 04 cercassero solo violenza e aspettavano una situazione per attaccare i tifosi pacifici dell'Atalanta – e prosegue – raccomando alla Uefa di non ospitare in futuro allo Schalke partite di club stranieri".

Le parole sono un monito nei confronti della Uefa che fa giocare in Germania le partite casalinghe dello Shakhtar Donetsk in Champions League a causa del conflitto Russo-Ucraino. La polizia tedesca sta indagando per ricostruire la vicenda, al momento sono stati arrestati 4 ultras dello Schalke 04.