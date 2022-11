“Ti sfregio con l’acido e andiamo sui giornali”: minaccia la ex anche con il braccialetto elettronico Nonostante il braccialetto elettronico, un uomo di 50 anni di Monza tentava comunque di minacciare l’ex compagna e i suoi figli. Arrestato dalla Polizia.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Immagine di repertorio

Neanche l'applicazione del braccialetto elettronico, per accertarsi che l'uomo non si avvicinasse troppo alla compagna e ai suoi figli, vittime delle sue continue violenze, è servita a fermarlo. L'uomo, un monzese di 50 anni, si è infatti più volte diretto verso la loro abitazione, contravvenendo al divieto imposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza.

Le minacce all'ex

La sua storia di abusi e violenze è emersa lo scorso 20 ottobre, quando finalmente la donna ha trovato il coraggio di chiamare la Polizia e denunciare l'ex, che non accettava la fine della loro relazione, per gli anni di maltrattamenti subiti, insieme ai suoi figli.

"Ti sfregio con l’acido e andiamo sui giornali", diceva l'uomo alla compagna per incuterle timore e mantenerla in una condizione di continua assoggettamento, oltre a pedinarla quando usciva in compagnia delle sue amiche.

Così il Gip di Monza aveva disposto per lui il divieto di avvicinamento all'abitazione della sua vittima, con l'applicazione del braccialetto elettronico che potesse individuarlo qualora avesse contravvenuto alla prescrizione del giudice.

E infatti dopo soltanto due giorni dall'applicazione del braccialetto elettronico è stato possibile dimostrare, tramite il gps, che l'uomo non rispettava il divieto e che più volte si è diretto intenzionalmente in luoghi dove avrebbe potuto incontrare la ex compagna.

L'arresto

In virtù dell'inosservanza del divieto di avvicinamento, la Squadra Mobile di Monza, su richiesta del Gip, ha provveduto ad arrestarlo e trasferirlo in carcere in attesa del processo.

L'uomo non. è, infatti, neanche riuscito a fornire un'altra plausibile spiegazione dei suoi spostamenti, confermando di fatto che il suo obiettivo fosse, ancora una volta, la donna.