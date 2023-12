“Ti ammazzo se non torni da me”: minaccia l’ex moglie sul posto di lavoro, arrestato Un uomo di cinquant’anni è stato arrestato perché accusato di stalking nei confronti dell’ex moglie: l’ha minacciata sul posto di lavoro in provincia di Varese.

Nella giornata di ieri, giovedì 30 novembre, un uomo di cinquant'anni è stato arrestato perché accusato di stalking. Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, il cinquantenne è andato sul posto di lavoro dell'ex moglie minacciandola di morte.

L'episodio si è verificato a Vergiate, comune che si trova nella provincia di Varese. L'arrestato ha seguito la donna fino al luogo in cui lavora e ha iniziato a rivolgerle parole brutali: "Ti ammazzo se non torni con me". Subito dopo, ha iniziato a ricoprirla di insulti. La donna ha chiamato il numero unico delle emergenze 112.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Angera, altro comune che si trova nella provincia di Varese. Hanno immediatamente bloccato l'uomo e messo al sicuro la vittima. Il cinquantenne è stato portato in caserma per tutte le procedure del caso.

Dagli accertamenti, è emerso che il cinquantenne da un anno perseguitava la donna che lo aveva lasciato. Sono frequenti gli episodi in cui l'ha minacciata, pedinata e tempestata di messaggi e telefonate. Il pubblico ministero di Busto Arsizio, Ciro Caramore, ha così disposto l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per atti persecutori. L'uomo è stato quindi trasferito nell'istituto penitenziario dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.