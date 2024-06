video suggerito

Teresa e Francesco erano sposati da 45 anni: sono morti a distanza di 9 giorni Teresa e Francesco, lei 70 anni lui 76, erano sposati da 45 anni: sono morti a distanza di soli 9 giorni l’uno dall’altra. Erano entrambi professori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Teresa Chimirri e Francesco Scarmozzino

Erano sposati da 45 anni e sono morti a distanza di 9 giorni l'uno dall'altra. È successo a Teresa e Francesco, lei aveva 70 anni lui 76 e vivevano in provincia di Lecco: una vita passata insieme, così come se ne sono andati. Il figlio Pasquale ha raccontato che il padre si è sentito male quando stava accompagnando il nipotino all'asilo. Subito è stato accompagnato in ospedale dove gli hanno diagnosticato una dissezione aortica: è stato subito ricoverato, era in gravi condizioni.

Il giorno dopo il ricovero dell'uomo la moglie Teresa Chimirri si è sentita male: "Era malata da tempo ma sembrava stesse bene", ha spiegato il figlio a Il Giorno. Purtroppo è morta poco dopo: "Mamma non sapeva che papà era ricoverato in gravi condizioni, non abbiamo avuto modo di dirglielo". Ma forse lo sapeva: "Erano talmente legati che lo ha percepito e ha voluto precederlo". Ora in tanti li ricordano. Soprattutto i loro ex studenti.

Teresa Chimirri infatti era professoressa di educazione artistica: aveva lavorato in una scuola in Valsassina e poi alle scuole medie Don Giovanni Ticozzi di Lecco. Anche il marito Francesco Scarmozzino era professore. La famiglia si era trasferita nel Lecchese quando Teresa aveva ottenuto la cattedra di ruolo. Qui avevano costruito la loro vita insieme ai figli Pasquale e Monica. Lui era appassionato di tennis e in zona era conosciuto anche come pittore. Aveva percorso più volte il Cammino di Santiago.

Nel 2023 Scarmozzino su un gruppo su Facebook si era presentato così: "Mi chiamo Francesco e abito a Lecco, un posto bellissimo dove i cammini non mancano, c'è ne sono a centinaia di percorsi. Io ho già fatto 5 volte i vari cammini di Santiago compreso quello Portoghese. Sono tutti fantastici. Spero di poter fare anche il settimo e perché no anche l'ottavo considerato che ho 74 anni. Un caro saluto e buon cammino a tutti!!!"