Teresa Bonardi muore tra le fiamme del suo appartamento: disposta l’autopsia Verrà eseguita l’autopsia sul corpo di Teresa Maria Bonardi, la donna trovata morta nel suo appartamento di Cologne, nel Bresciano.

A cura di Giorgia Venturini

Si cerca di capire perché è morta la 64enne di Cologne Teresa Maria Bonardi trovata tra le fiamme del suo appartamento al secondo piano di una palazzina di via Croce nel paesino del Bresciano. Si presume che sia morta di asfissia, dopo l'incendio divampato in casa. Ma sarà l'autopsia disposta dal pubblico ministero Erica Battaglia a far completamente luce sulle cause del decesso.

Il vicino di casa ha tentato di tutto per salvarle la vita

La donna è stata trovata senza vita nel soggiorno. Un vicino ha tentato di tutto per cercare di salvarla ma senza riuscirci: nessuno infatti è riuscito ad aprire la porta della sua casa. Quando i vigili del fuoco sono entrati in casa la donna era già morta. Sul posto si sono precipitati anche gli specialisti del Nucleo investigativo antincendi di Milano, per raccogliere elementi utili ai rilievi. Oltre a loro anche i carabinieri di Cologne.

Tra le possibili cause del rogo quello di un fornello acceso

Intanto si sta cercando ancora di capire le cause del rogo: tra quelle più probabili quella che la donna si sia dimenticata un fornello acceso. Da qui poi l'incendio divampato nell'appartamento. Tutto però resta ancora da confermare, stando ad alcuni accertamenti. Durante le operazioni di soccorso, è stata utilizzata molta acqua che ha quindi reso inagibili tre appartamenti. Le famiglie hanno quindi dovuto trascorrere la notte fuori casa. Dopo l'autopsia verrà disposto il giorno dei funerali. In tanti in paese la ricordano: suo padre era proprietario di un'azienda meccanica mentre lei aveva gestito lo storico hotel-ristorante "Alcazar". Ora lascia i figli Giulio e Gisella e i fratelli Maurilio e Annibale.