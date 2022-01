Tenta di parcheggiare in testacoda ma travolge una ragazza: 17enne gravissima a Trenzano Grave incidente nella notte a Trenzano, in provincia di Brescia. Un automobilista ha cercato di parcheggiare la sua vettura con uno spericolato testacoda, ma ha travolto una ragazza 17enne: la giovane è ricoverata con prognosi riservata.

A cura di Francesco Loiacono

La sua unica colpa è stata quella di trovarsi al posto sbagliato, nel momento sbagliato. Parliamo di una ragazza di soli 17 anni di Trenzano, nel Bresciano, adesso ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Civile di Brescia. La giovane è rimasta schiacciata tra un'auto e un muretto a causa di una manovra sconsiderata da parte del conducente del mezzo. Stando a quanto ricostruito al momento dai carabinieri di Chiari, infatti, l'automobilista avrebbe cercato di parcheggiare la propria auto nei pressi di un bar del centro effettuando un pericoloso testacoda. Durante la manovra ha però perso il controllo della vettura, che ha travolto la 17enne.

La ragazza è stata trasportata in codice rosso in ospedale: è in prognosi riservata

L'episodio, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto qualche minuto dopo la mezzanotte di oggi, domenica 16 gennaio, in via Vittorio Emanuele, nel centro di Trenzano. Dopo l'incidente sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118. I soccorritori hanno prestato le prime cure alla 17enne, che è stata poi trasportata in codice rosso al Civile: le sue condizioni sono molto gravi e la prognosi è riservata.

Il conducente dell'auto è stato denunciato dai carabinieri

Nel centro di Trenzano sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Chiari, chiamati a ricostruire l'accaduto e ad accertare le responsabilità da parte dell'automobilista. Anche grazie alle testimonianze delle persone che erano presenti e hanno assistito alla spericolata manovra del conducente, i carabinieri hanno proceduto a denunciare l'uomo, di cui non si conoscono al momento le generalità.