Temporale fa crollare l’argine del Naviglio Grande a Rezzato, due auto finiscono in acqua Il temporale che si è abbattuto ieri, mercoledì 24 maggio, in Lombardia ha provocato allagamenti e smottamenti. A Rezzato, un tratto dell’argine del Naviglio Grande ha ceduto facendo finire le auto parcheggiate in acqua.

A cura di Enrico Spaccini

Il parcheggio franato a Rezzato

Vento e temporali hanno colpito gran parte della Lombardia provocando allagamenti e qualche smottamento. Intorno alle 18 di ieri, mercoledì 24 maggio, una perturbazione arrivata da ovest si è manifestata soprattutto sulla fascia di pianura nel Bresciano e sulle Prealpi centro-occidentali. I comuni più danneggiati sembrano essere quelli di Nave e Caino, con il fiume Garza ingrossato dalla pioggia, mentre a Rezzato l'acqua ha fatto crollare un tratto dell'argine del Naviglio Grande.

Il cedimento dell'argine del Naviglio a Rezzato

Due auto parcheggiate in un'area commerciale di via Garibaldi, la strada che collega Rezzato a Mazzano, sono finite nel Naviglio in pochi minuti. Per fortuna a bordo non c'era nessuno in quel momento, perciò lo smottamento non ha provocato feriti.

In molti, però, si sono fermati a filmare e a fotografare la scena. Dall'altra sponda del Naviglio Grande, infatti, stavano circolando diverse auto. Sul posto, in serata, sono arrivati gli agenti della polizia locale per presidiare l'area e i vigili del fuoco che hanno provveduto a transennare la parte dove si è verificata la frana.

I sottopassi allagati a Brescia e lo smottamento a Caino

Sono state decine le chiamate arrivate nella serata di ieri al centralino dei vigili del fuoco. A Brescia, cinque sottopassi della città sono stati allagati. Quattro di questi erano già stati riaperti dopo qualche ora, ma gli agenti della polizia locale sono dovuti intervenire per portare in salvo due persone rimaste bloccate con l'auto in panne sotto un cavalcavia.

A Caino, l'acqua ha provocato diversi danni. Lungo la provinciale del Caffaro, per esempio, proprio in centro al paese, un terrapieno ha ceduto. All'improvviso un cascata di fango e terra si è riversato lungo la strada. Si tratta di diversi metri cubi di terreno che hanno provocato non pochi disagi alla circolazione.

Le previsioni per oggi, 25 maggio

Per oggi, giovedì 25 maggio, le previsioni dicono che le piogge dovrebbero andare incontro a una graduale attenuazione. L'allerta meteo persiste per temporali forti fino alle 14 di oggi, poi la situazione dovrebbe tornare pressocché alla normalità.

Potrebbero verificarsi rovesci o isolati temporali nel pomeriggio, soprattutto sulla bassa pianura occidentale e nelle zone dell'Appennino.