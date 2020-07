in foto: (Immagine di repertorio)

Incidente stradale in mattinata sull'Autostrada A4 Torino-Venezia, nel tratto compreso tra Bergamo e Grumello al Monte. Pochi minuti prima delle 9 più auto si sono scontrate tra loro mentre procedevano in direzione Trieste. Cinque, stando a quanto riferito a Fanpage.it dall'Azienda regionale emergenza urgenza, le vetture coinvolte in quello che sembra essere stato un tamponamento a catena. Diciassette invece i feriti: tra di loro ci sono anche alcuni bambini, che si trovavano in una delle auto coinvolte nel tamponamento. Sul posto, anche per via della presenza dei minori, l'Areu ha inviato un'automedica e cinque ambulanze in codice rosso. Le operazioni di soccorso si stanno svolgendo in questi minuti, ma dalle prime informazioni pare, per fortuna, che nessuna delle persone coinvolte abbia riportato serie conseguenze: si tratta di codici cosiddetti minori, ossia nessun codice rosso, il più grave.

Ancora in azione i soccorsi: coda di sette chilometri tra Bergamo e Grumello

Oltre ai mezzi di soccorso del 118, nel tratto in cui è avvenuto l'incidente, all'altezza del chilometro 172,5, sono intervenute anche le pattuglie della polizia stradale per ricostruire quanto avvenuto ma soprattutto per gestire il traffico, che anche per via dell'inizio del weekend è diventato subito critico. Autostrade per l'Italia, nell'ultimo aggiornamento delle 9.39, riferiva di sette chilometri di coda tra Bergamo e Grumello per via dell'incidente. Agli automobilisti che percorrono l'autostrada A4 viene consigliato di utilizzare l'entrata Grumello verso Brescia e l'uscita di Bergamo, per chi proviene da Milano.