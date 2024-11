video suggerito

Svuotata la vetrina di un’altra libreria di Milano: una donna ha comprato 155 libri e li ha donati alle scuole Una donna ha comprato 155 libri esposti nella vetrina di “Punta alla luna” in corso Lodi, zona Corvetto, e li ha donati alle scuole del quartiere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Altro acquirente milanese ha comprato tutti i libri della vetrina di una libreria per ragazzi della città. Si tratta della 11esima persona che ha appoggiato il progetto "Svuota la vetrina", che ha avuto il via a Milano con il primo caso lo scorso settembre. Questa volta sono stati comprati 155 libri esposti nella vetrina di "Punta alla luna" in corso Lodi, zona Corvetto, e sono stati donati alle scuole del quartiere. L'acquirente è una donna e ha chiesto di restare anonima.

Questa libreria per ragazzi si aggiunge a tante altre scelte dai milanesi per appoggiare questo movimento spontaneo. Fino ad ora sono state svuotate le vetrine della Hoepli, della libreria I Baffi, dell’Antigone, dell’Alaska e di Libri sotto casa. E ancora: dalla libreria Laterza di Bari, dalla Baak di Bologna, dalla libreria Gori di Prato e dalla Wojtek di Pomigliano d’Arco. Fino ad arrivare alla libreria iBooks di Cantù, in provincia di Como.

I proprietari di "Punta alla luna" hanno raccontato in un post Facebook quello che è successo: "Oggi abbiamo ricevuto una visita inaspettata e bellissima. Una donatrice milanese, che desidera rimanere anonima, ha scelto di svuotare la nostra vetrina che era interamente dedicata ad albi e libri per l’iniziativa @ioleggoperche". Poi hanno aggiunto: "Nel tempo trascorso oggi insieme in cui ci siamo raccontati di noi, sono passate un mucchio di cose buone e piene di senso che ci fanno credere che altro potrà intrecciarsi tra noi e che la Bellezza c’è, esiste, e deve sempre essere messa in circolo.in accordo con la donatrice, abbiamo deciso che i libri andranno in dono alle scuole gemellate qui, suddividendoli in particolare tra quelle che più si sono mostrate propositive nel loro credere strenuamente nel potere dei libri e della lettura e che senz’altro si meritano un premio". La sensazione è che le vetrine di tante altre librerie presto verranno svuotate.