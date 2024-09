video suggerito

Venduti tutti i libri in vetrina di un’altra libreria di Milano: chi sono i clienti misteriosi Un cliente ha comprato tutti i libri di un’altra vetrina di Milano: è stata scelta “Antigone” a Porta Venezia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Un mese fa un cliente era entrato nella libreria milanese Hoepli Editore e aveva comprato tutti i libri esposti in vetrina. Non era stato svelato il nome del famoso acquirente ma ben presto in tutta Milano era diventato un affascinante mistero tanto da insospettire molti. Ora, a distanza di qualche settimana dalla vetrina completamente svuotata del caffè letterario I Baffi in via Lepontina 13 a Milano, è comparsa una pagina social. Il gesto del misterioso cliente è stato emulato da Daniela che ha fatto la stessa cosa in un'altra libreria e su Instagram ha creato un vero e proprio movimento.

Sui social infatti è comparsa una pagina dal nome @svuota_la_vetrina: si chiama Daniela e ha lanciato il suo messaggio a tutto il web, ovvero quello di comprare più libri possibili. Di svuotare le vetrine appunto. E c'è subito chi l'ha presa alla lettera: ieri sera stesso copione è successo alla vetrina della Antigone di Milano, in Porta Venezia, una libreria specializzata in studi di genere, femminismi, arte e teorie queer. I passanti infatti hanno notato un cartello con scritto: "Vetrina in allestimento, sono stati venduti tutti i libri esposti". Se si entra sulla pagina social dopotutto si legge: "Che sia un invito a comprare un libro, cinque o l'intera vetrina quello che importa è il significato sociale e culturale nel voler difendere e sostenere le librerie indipendenti. Un bell'esempio da seguire e diffondere, per l'editoria e per la cultura in generale". Insomma anche questo secondo "svuota vetrina" è stato un vero successone. Per aiutare le librerie indipendenti.

In tutto le vetrine svuotate sono già tre: "E tre! L’“effetto Hoepli” continua! A Milano – si legge in un post della pagina Instagram – sono tre le vetrine di librerie a essere state svuotate in meno di un mese. Dopo @hoepli_libreria_milanoHoepli e @ibaffi.libreria, ieri l’ambito svuotamento è toccato a @libreria_antigone_milano Antonello e Alessandro hanno scelto di svuotare la vetrina della libreria lgbtq di via Kramer, un irrinunciabile presidio di civiltà e democrazia. Quale sarà la quarta vetrina milanese a essere felicemente svuotata? E quale la prima nel resto d’Italia?".