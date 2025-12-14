Svastiche e scritte d’odio contro stranieri e Islam compaiono sul ponte della tangenziale a Milano

Scritte razziste e di estrema destra contro Islam e stranieri sono apparse nel fine settimana sul ponte della Tangenziale nord a Cinisello Balsamo (Milano).

Sono apparse nel fine settimana poco fuori Milano. Sono le scritte razziste e di estrema destra che da qualche ora deturpano il ponte della Tangenziale nord a Cinisello Balsamo, hinterland del capoluogo lombardo: svastiche naziste, slogan a favore della remigrazione e del fascismo, parole d'odio contro Islam, stranieri, comunisti.

"Che siano opera di qualche ragazzotto in cerca di visibilità o di militanti politici poco importa: vanno condannate", ha fatto sapere il segretario cittadino del Partito Democratico Andrea Catania, che ha segnalato il fatto e pubblicato le fotografie sul proprio profilo social. "Scritte simili erano già apparse qualche settimana fa, in forma diversa, sul muro del Comune. Bisogna contrastare il linguaggio d’odio, da qualunque parte provenga e e chiunque ne sia il bersaglio", le sue parole. "Sono convinto che il contrasto al linguaggio d’odio dovrebbe vederci tutti uniti, senza strumentalizzazioni. Perché in politica si è avversari, non nemici".

Una notizia che arriva proprio dopo quella del risarcimento recentemente ottenuto dal sindaco leghista Giacomo Ghilardi, oggetto per un anno di continue minacce di morte e insulti da parte di ignoti, con tanto di disegni che ne ritraevano l'impiccagione: un assegno di oltre 16mila euro, ricevuto dal Ministero dopo la segnalazione dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori pubblici, che la Giunta comunale dovrà scegliere dove destinare.