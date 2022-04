Surfista scompare nel Lago di Garda: ancora nessuna notizia, proseguono le ricerche Proseguono le ricerche del surfista di 54 anni di cui non si hanno più notizie da sabato pomeriggio.

A cura di Ilaria Quattrone

Proseguono le ricerche del surfista tedesco di 54 anni, di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di sabato. Nella giornata di ieri è stata trovata la sua tavola. Questa mattina all'alba i sommozzatori hanno iniziato le ricerche, ma senza alcun esito. Per il momento resta sconosciuta l'identità dell'uomo. Più passano i giorni e più c'è il rischio che si possa avere un esito drammatico.

Ricerche ancora senza alcun esito

Sul posto ci sono i sommozzatori dei vigili del fuoco di Salò, Bardolino e Riva del Garda: per le ricerche è partito un elicottero – arrivato da Malpensa -, i droni dei vigili del fuoco di Brescia, la motovedetta della Guardia terrestre e i carabinieri che invece seguono le ricerche via terra. L'allarme è scattato nella serata di sabato: alla Guardia Costiera di Salò è infatti arrivata una segnalazione per il mancato rientro dell'uomo che, attorno alle 16, aveva parcheggiato nell'area di sosta di un albergo di Tignale. Da lì è partita la macchina delle ricerche.

La burrasca e la scomparsa dell'uomo

Sabato pomeriggio, giorno della misteriosa scomparsa, il meteo era apparentemente calmo: a un certo punto il sole sarebbe stato sostituito da burrasca che ha prodotto onde molto alte e raffiche di vento di oltre 60 chilometri orari. Non è quindi chiaro se il 54enne possa aver avuto un malore o se ci sia stato un guasto all'attrezzatura che ha poi causato un incidente. Nella notte tra sabato e domenica è stata trovata la tavola a pochi metri dalla costa e vicino alla sede del circolo velico che si trova a Toscolano Maderno, ma del 54enne ancora nessuna notizia.