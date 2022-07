Superluna 13 luglio, l’evento più spettacolare del 2022: quando e dove vederla a Milano È il momento in cui la Luna si trova alla minore distanza dal nostro pianeta, e per questo appare più grande che mai. Tutti i consigli per godersi al meglio questa meraviglia della natura, anche in città.

Basta mettersi comodi, ovunque ci si trovi. Serve solo alzare il naso all'insù, e godersi lo spettacolo. Sarà quello della Superluna del 13 luglio, la giornata (e soprattutto la nottata) in cui il nostro satellite bianco sarà vicinissimo alla Terra e per questo apparirà più grande che mai. Una enorme palla luminosa che dominerà Milano, surclassando la Madonnina.

Cos'è la Superluna del 13 luglio

Quella del 13 luglio sarà la terza Superluna dell'anno, ma la prima per grandezza. Scientificamente, si tratta di Luna piena al perigeo (ovvero alla minima distanza dalla Terra, a circa 357mila chilometri da noi, contro una distanza media di poco più di 384mila chilometri). C'è anche la Superluna nuova, ma ovviamente non è visibile a occhio nudo.

Quando vedere la Superluna

Il perigeo, il punto dell'orbita lunare più vicino al nostro pianeta, verrà raggiunto di mattina alle 11.09. La fase di Luna piena invece inizierà alle 20.37 di sera, circa nove ore più tardi. Per poter ammirare il nostro satellite nel pieno del suo candido splendore, però, bisognerà attendere le 21.20, ossia il momento in cui si staglierà sopra l'orizzonte.

Dove è meglio vederla a Milano

Non c'è un punto in particolare: basta volgere lo sguardo verso il cielo. Detto questo, però, per godersi al meglio questa meraviglia della natura sono comunque necessarie alcune piccole accortezze. In primo luogo, è consigliabile scegliere un luogo privo di inquinamento luminoso: via dalle strade con troppi lampioni o dai locali illuminati a giorno. Meglio poi scrutare l'orizzonte in direzione sud o sud est. Se la volta celeste rimane sgombra dalle nuvole, non sarà complicato trovare la Superluna. Anzi, sarà impossibile non incappare nella sua bellezza.