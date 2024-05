video suggerito

Suore sfrattate dal convento di Vingevano, arrivano i primi licenziamenti: "Sto perdendo anche una famiglia" "È stato un dolore grandissimo. Perdi un insieme di cose: perdi tutto. Perdi lavoro, famiglia, perdi un punto di riferimento": ha detto una delle donne che lavora nel convento di Vigevano, dove sei suore sono state sfrattate, e che ha ricevuto la lettera di licenziamento.

A cura di Ilaria Quattrone

(foto di repertorio)

Il 29 giugno le sei suore che vivono nel convento di Vigevano (Pavia) saranno sfrattate. Come deciso dalla responsabile della comunità Suor Franca Barbieri, dovranno infatti lasciare la struttura. Il trasferimento è stato voluto per diverse motivazioni. Tra queste: l'anzianità e la fragilità delle consacrate. La Diocesi e il Vescovo di Piacenza sono d'accordo con la richiesta. La scelta non ha trovato in accordo i cittadini del comune che da mesi sperano in un cambio di programma.

Purtroppo però sembrerebbe che, nonostante la loro mobilitazione, la petizione e la lettera scritta al Pontefice, non ci sia alcuna speranza. In queste ore, come raccontato dalla trasmissione La Vita in Diretta in onda su Rai Uno, sono arrivati i primi licenziamenti. Flora e Anita, da diverso tempo in servizio al convento, hanno ricevuto la terribile lettera.

"Io sono vedova da un anno – ha spiegato Flora -. In quest'anno se non avessi avuto loro, non avrei saputo dove mettere la testa". "Mi dispiace tantissimo. Ho quattro figli", ha aggiunto Anita. La notizia ha rattristato anche le sei suore. Suor Anna ha infatti detto: "Anita ha quattro figli. Lui (il marito, ndr) non lavora e lei si dà da fare. La Flora è un tesoro". Anche la madre superiora, Suor Rosalba, ha affermato: "Una cosa triste che non mi aspettavo perché trovare un altro posto non è così facile e loro devono mantenersi".

"Ti sradicano il cuore. Qui è casa, famiglia e tutto insieme. È stato un dolore grandissimo. Perdi un insieme di cose: perdi tutto. Perdi lavoro, famiglia, perdi un punto di riferimento che avevo da trent’anni della mia vita", ha ancora dichiarato Flora.