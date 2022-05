Studenti e insegnanti si sentono male in classe: ancora sconosciute le cause Cinque studenti e due insegnanti si sono sentiti male mentre erano in classe: hanno accusato una forte fatica a respirare. Le cause del malessere sono però ancora sconosciute.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Momenti di paura all'istituto superiore "Tassara- Ghislandi" di via Folgore a Breno, in provincia di Brescia. In una classe cinque studenti e due insegnanti si sono sentiti male: ancora sconosciute le cause. Dalle prime informazioni riportate su Brescia Today, tutti hanno accusato mancanza di ossigeno e quindi molta fatica da respirare. A dare l'allarme sono stati gli altri studenti. Sul posto, oltre a due squadre dei vigili del fuoco di Breno e Darfo Boario Terme, si sono precipitate due ambulanze, un'auto medica e i carabinieri. Alcuni studenti sono stati trasportati all'ospedale di Esine.

Cosa è successo nella scuola nel Bresciano

I fatti sono accaduti nella mattinata di oggi giovedì 5 maggio verso le 9.30. Studenti e insegnanti erano in classe e stavano partecipando a un concorso quando hanno iniziato a lamentare dei sintomi. Primo tra tutti la difficoltà a respirare. Così a scuola dopo l'allarme è stato attivato il protocollo: tutti gli alunni sono stati fatti uscire dalle rispettive aule e tutto l'edificio è stato evacuato. Sul posto i vigili del fuoco stanno ora cercando di risalire alle cause dell'accaduto: dopo i primi accertamenti non sembra che si sia trattata di una fuga di gas. La conferma è arrivata anche perché non è stato sentito nessun odore particolare: la sostanza che ha provocato questi malori sarebbe stata inodore. Tutti i pazienti sono stati trasportati in ospedale per le cure e le visite del caso. Non sarebbero in pericolo di vita.