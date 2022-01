Studenti caricati al corteo per Lorenzo mostrano i segni delle ferite e organizzano un’assemblea Mercoledì 2 febbraio è stata organizzata un’assemblea dal coordinamento dei collettivi studenteschi di Milano e Provincia dopo gli scontri registrati venerdì a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

"Per tutta risposta ci hanno caricato, ovunque, a Milano, a Roma, a Napoli e a Torino. Capiteci se siamo incazzati": è una delle frasi riportate nel post del Coordinamento dei collettivi studenteschi di Milano e Provincia pubblicato su Facebook. Venerdì scorso durante la manifestazione organizzata a Milano in memoria di Lorenzo, il ragazzo di 18 anni morto in un cantiere in provincia di Udine durante l'alternanza scuola-lavoro, si sono registrati alcuni scontri tra i partecipanti e le forze dell'ordine. Durante le cariche, è rimasto ferito un ragazzo e altri avrebbero riportato delle contusioni.

Organizzata un'assemblea per mercoledì

Situazioni simili si sono registrate anche in altre città di Italia: da Torino a Napoli, sono stati diversi gli studenti che hanno riportato delle ferite. Sempre nel post, il coordinamento scrive: "Siamo scesi in piazza, nel silenzio della politica di fronte a un fatto così grave. Diciamo che siamo tutt* Lorenzo e che la scuola va cambiata, a partire dal fermare l'alternanza scuola lavoro. E per tutta risposta ci hanno caricato, ovunque, a Milano a Roma a Napoli a Torino". Nel loro lungo post, il Coordinamento ha pubblicato immagini e video in cui si vedevano le ferite riportate. L'associazione ha organizzato per mercoledì 2 febbraio un'assemblea alle 15.30 al Cantiere Milano.

Gli scontri avvenuti venerdì 28 gennaio

Venerdì 28 gennaio la manifestazione è partita da Piazza Missori: i partecipanti sono arrivati nei pressi di Assolombarda e lì, all'ingresso, volevano lasciare una trave d'acciaio di cartapesta e insanguinata. In quella zona erano presenti i poliziotti in tenuta anti-sommossa: i manifestanti hanno cercato di forzare il blocco e le transenne che impediva loro di arrivare all'ingresso. Nel tentativo, sono esplose le tensioni: le forze dell'ordine sono quindi intervenute con una carica di alleggerimento e negli scontri è rimasto ferito alla testa un ragazzo. Stando a quanto riportato dalla Questura, anche due agenti hanno riportato delle escoriazioni.