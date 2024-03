Stramilano 2024, orari e percorso delle gare il 24 marzo: strade, metro chiuse e bus deviati Domani 24 marzo è in programma la Stramilano con le tradizionali corse da 10 e 5 chilometri e la gara competitiva, mezza maratona da 21 chilometri. Le prime due prenderanno il via da piazza Duomo, l’altra da piazza Castello. Ecco cosa c’è da sapere sulla manifestazione tra le più amate dai milanese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Torna la corsa per eccellenza per le vie del capoluogo lombardo. Domani 24 marzo è in programma la Stramilano con le tradizionali corse da 10 e 5 chilometri e la mezza maratona da 21, l'unica gara competitiva. Alle 9.30 prenderà il via da Piazza Duomo la 10 chilometri, mentre alle 10, sempre sotto la Madonnina, sarà la volta dei partecipanti della 5. Per entrambe le corse non competitive l’arrivo sarà all’Arco della Pace dove tutti partecipanti potranno ricevere la loro medaglia e servirsi di un rinfresco allestito per l'occasione. A precedere tutti saranno i corridori della mezza maratona che inizieranno a correre alle 8.30 da Piazza Castello dove è previsto anche l'arrivo.

Anche quest'anno è attesa una grande affluenza di corridori: nel 2023, in occasione del 50esimo compleanno di Stramilano, sono state ben 60mila le persone che si sono presentate ai blocchi di partenza. In occasione dell'evento è prevista la chiusure di diverse strade del centro. Il traffico di bus e tram verrà invece deviato così come resterà chiusura per tutta la durata della corsa la stazione Duomo delle metro. Madrina della manifestazione è Jessica Brugali, conduttrice radiofonica e una delle Tiktoker più seguite d’Italia con oltre 10 milioni di follower.

Il prezzo per iscriversi alle gare da 10 e 5 chilometri è di 18 euro; per quanto riguarda la Stramilano Half Marathon il costo è invece di 45 euro.

Orari della Stramilano 2024 e programma delle gare

Tutto è pronto per l'avvio delle tre corse. Le due corse amatoriali, non competitive, prenderanno il via da piazza Duomo alle 9.30 quella da 10 chilometri e alle 10 quella da 5 chilometri. Il percorso delle entrambe arriverà all'Arco della pace dove è previsto un ristoro per tutti i partecipanti. La gara internazionale di corsa da 21 chilometri – Stramilano Half Marathon – inizierà alle 8.30 in piazza Castello e potranno partecipare, previa iscrizione, riservata ad atlete e atleti tesserati per società affiliate alla Fidal, alla World Athletics o per enti di promozione sportiva convenzionati Fidal possessori di Runcard Eps.

Il percorso della 10 km

La 10 chilometri partirà alle 9.30 e percorrerà il centro della città. Ecco le vie che i partecipanti percorreranno: via G. Mengoni, via Santa Margherita, piazza della Scala, via Case Rotte, Largo R. Mattioli, via A. Catena, piazza Meda, corso G. Matteotti, piazza San Babila, corso Venezia, piazza Oberdan, viale L. Majno, piazza del Tricolore, viale Bianca Maria, piazza Cinque Giornate, viale Regina Margherita, viale E. Caldara, piazza Medaglie d’Oro, viale A. Filippetti, viale Beatrice d’Este, piazzale Porta Lodovica, piale Gian Galeazzo, piazza XXIV Maggio, viale G. d’Annunzio, piazza A. Cantore, viale Papiniano, piazzale Aquileia, piale di Porta Vercellina, piazzale F. Baracca, via E. Toti, piazza Conciliazione, via XX Settembre, viale Pietro e Marie Curie, viale Molière, viale Alemagna e l'arrivo è all'Arco della Pace.

In occasione della corsa le vie rimarranno chiuse al traffico.

Foto dal sito della Stramilano

Il percorso della 5 km

Mezz'ora più tardi, sempre da piazza Duomo, è la volta della 5 chilometri. In questo caso le vie percorse saranno: via G. Mengoni, via Santa Margherita, piazza della Scala, via Case Rotte, largo R. Mattioli, via A. Catena, piazza Meda, corso G. Matteotti, piazza San Babila, corso Venezia, via Palestro, via Marina, via Senato, via Sant’Andrea, via Montenapoleone, via A. Manzoni, via G. Verdi, via dell’Orso, via Cusani, largo Cairoli, Foro Buonaparte, piazzale L. Cadorna, via P. Paleocapa, viale E. Alemagna, viale G. Milton e l'arrivo è all'Arco della Pace.

In occasione della corsa le vie resteranno chiuse al traffico.

Foto dal sito della Stramilano

Orari e percorso della Mezza Maratona

La Mezza Maratona (da 21 chilometri) partirà da piazza Castello dove è previsto anche l'arrivo. Il percorso toccherà più punti della città sia del centro che delle zone più periferiche. Ecco il percorso via per via e chilometro per chilometro: Viale G. Gadio, Via Legnano, Piazza Lega Lombarda 1 Km Bastioni di Porta Volta, Viale F. Crispi, Piazza XXV Aprile

2 Km Bastioni di Porta Nuova, Piazzale Principessa Clotilde, Viale Monte Santo, Piazza della Repubblica, Viale Città di Fiume

3 Km Bastioni di Porta Venezia, Piazza Oberdan, Viale L. Majno

4 Km Viale Bianca Maria, Piazza Cinque Giornate, Viale Regina Margherita (R)

5 Km Viale E. Caldara, Piazzale Medaglie d’Oro, Viale A. Filippetti

6 Km Viale Beatrice d’Este, Largo Isabella d’Aragona, Viale Beatrice d’Este, Piazzale di Porta Lodovica

7 Km Viale Gian Galeazzo, Piazza XXIV Maggio, Viale G. d’Annunzio

8 Km Piazzale A. Cantore, Viale Papiniano

9 Km Viale di Porta Vercellina, Piazzale F. Baracca, Via E. Toti, Piazza della Conciliazione

10 Km Via XX Settembre, Viale Pietro e Marie Curie (R), Viale Molière, Viale G. Milton (Giro di boa), Via Molière, Viale Pietro e Marie Curie, Via XX Settembre, Piazza della Conciliazione

11 Km Via E. Toti, Piazzale F. Baracca, Viale di Porta Vercellina

12 Km Viale Papiniano, Piazzale A. Cantore

13 Km Viale G. d’Annunzio, Piazza XXIV Maggio, Viale Gian Galeazzo, Piazzale di Porta Lodovica, Viale Beatrice d’Este

14 Km Largo Isabella d’Aragona, Viale Beatrice d’Este, Via A. Filippetti (R), Piazzale Medaglie d’Oro

15 Km Viale E. Caldara

16 Km Viale Regina Margherita, Piazza Cinque Giornate, Viale Bianca Maria

17 Km Viale L. Majno, Piazza Oberdan, Bastioni di Porta Venezia (C)

18 Km Viale Città di Fiume (C), Piazza della Repubblica (C), Viale Monte Santo (C), Piazzale Principessa Clotilde (C)

19 Km Bastioni di Porta Nuova (C), Piazza XXV Aprile (C), Viale F. Crispi (C)

20 Km Bastioni di Porta Volta (C – R), Piazza Lega Lombarda (C), Via Legnano (C), Viale G. Gadio (C)

21 Km Piazza Castello (C)

Foto dal sito della Stramilano

Bus e tram deviati per la Stramilano 2024: stazione Duomo chiusa

La Stramilano poterà cambiamenti sulle linee dei mezzi di superficie con percorsi deviati per permetterei ai corridori di partecipare in totale sicurezza con tutte le strade chiuse da qualsiasi mezzo.

Domani la stazione Duomo della metro resterà chiusa dalle 7:30 e fino a fine manifestazione verso le 12.30. Per cambiare linea usate Centrale, Loreto o Cadorna. Per raggiungere piazza Duomo è consigliato scendere alle stazioni vicine di Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori.

Ecco invece di seguito tutte le linee dei bus e tram deviati, come riportato sul sito di Atm:

Tram 1: dalle 7 alle 12:30 nelle due direzioni devia e salta le fermate tra Repubblica e Certosa (verso Roserio) – Sempione/Procaccini (verso Greco). Passa da M.te Santo, M.te Grappa, via Rosales, Garibaldi, Monumentale, Procaccini. Non passa da Cadorna, Cairoli, Duomo, Montenapoleone e Turati.

In alternativa:

– tra Repubblica e Missori: M3

– tra Cordusio e Cadorna: M1

– tra Cadorna e Domodossola: S3, S4 o M1 + M5

Tram 2: dalle 7 alle 12:30 non fa servizio tra Maciachini e Colombo/Cantore. Fa servizio tra Negrelli e Colombo/Cantore. Da qui prosegue verso San Siro. Passa per Coni Zugna, Aquileia, San Michele del Carso e da corso Vercelli continuano sul percorso del tram 16.

In alternativa:

– tra Maciachini e Missori: M3

– tra Porta Genova e Moscova: M2

Tram 3: dalle 7 alle 12:30 non fa servizio tra piazza 24 Maggio e Duomo. Fa servizio come al solito tra Gratosoglio e corso San Gottardo. Da qui prosegue e continua il servizio sul percorso della linea 14.

In alternativa:

– tra Abbiategrasso e Cordusio/San Babila: M2 + M1

– tra Abbiategrasso e Missori: M2 + M3

Tram 4: dalle 7 alle 12:30 fa servizio come al solito tra Parco Nord e Baiamonti. Non fa servizio tra Baiamonti e Cairoli.

In alternativa:

– tra Monumentale e Cadorna/Lanza: M5 + M2

Tram 1o: dalle 7 alle 12:30 non fa servizio tra largo Quinto Alpini e corso Sempione/Procaccini. Fa servizio come al solito tra piazza 24 Maggio-Ariosto e via Procaccini-Repubblica, passando per Domodossola M5, piazza 6 febbraio e via Monti.

Tram 12: dalle 7:30 alle 13 non fa servizio tra Cenisio e Molise. Fa servizio come al solito tra Roserio e Cenisio. Da qui prosegue verso Maciachini passando da Monumentale, Ceresio, Baiamonti e via Farini.

In alternativa:

– tra Maciachini e Missori: M3

– tra Cenisio e Lanza: M5 + M2

– tra corso 22 Marzo e viale Molise: bus 66

– tra Porta Vittoria e il centro: linee S

Tram 14: dalle 7 alle 13 fa normale servizio nelle tratte Lorenteggio-Coni Zugna e Cimitero Maggiore-Cenisio. Salta le fermate tra Cantore e Cenisio.

In alternativa:

– tra Coni Zugna (Sant’Agostino) e Lanza: M2

– tra Coni Zugna (Sant’Agostino) e Cenisio: M2 + M5

Tram 15: dalle 7 alle 12:30 non percorre la tratta Duomo-Giambologna. Fa servizio tra Rozzano e Giambologna.

In alternativa:

– tra Abbiategrasso e Cordusio/San Babila: M2 + M1

– tra Abbiategrasso e Missori: M2 + M3

Tram 16: dalle 7 alle 12:30 salta le fermate tra Baracca e Monte Velino. Fa servizio tra San Siro Stadio e Baracca.

In alternativa:

– tra Baracca (Conciliazione) e Cordusio: M1

– tra viale Umbria e piazzale Cuoco: bus 84

Tram 19: dalle 7 alle 12:30 nelle due direzioni devia e salta le fermate tra via Bixio e Domodossola. Passa da viale Piave, piazza Oberdan (Porta Venezia M1), viale Vittorio Veneto, Repubblica M3, viale Monte Santo, viale Monte Grappa, via Rosales, Garibaldi M2-M5, Monumentale M5 e via Procaccini.

Tram 24: dalle 7 alle 12:30 non fa servizio tra Ripamonti/Sabotino e piazza Fontana. Tra Vigentino e Ripamonti/Sabotino è in servizio come al solito.

In alternativa:

– tra viale Sabotino e Crocetta/Missori: tram 9 + M3 cambiando a Porta Romana

Tram 27: dalle 7 alle 12:30 non fa servizio tra 5 Giornate e Fontana. Fa servizio tra Ungheria e 5 Giornate.

In alternativa:

– tra piazza 5 Giornate e San Babila: tram 9 + M4 cambiando a Tricolore

Bus 43: dalle 7 alle 12:30 nelle due direzioni devia e salta le fermate tra Gioia M2 e corso Sempione. Passa da Garibaldi, Monumentale e via Procaccini.

In alternativa:

– tra Gioia e corso Sempione: M2 + M5 (Domodossola

Bus 50: dalle 7 alle 12:30 fa servizio tra Lorenteggio e piazzale Aquileia. Non passa da Conciliazione, Cadorna e Cairoli.

In alternativa:

– tra piazzale Aquileia e Cairoli: tram 10 + M1 (cambiando a Conciliazione)

Bus 57: dalle 7 alle 12:30 fa servizio tra Quarto Oggiaro e largo Medici. Non passa da via Legnano, Lanza e Cairoli.

Bus 58: dalle 7 alle 12:30 fa servizio tra Baggio e Aquileia. Non passa da Porta Vercellina, Sant’Ambrogio e Cadorna.

In alternativa:

– tra piazzale Aquileia e Cadorna: tram 10 + M1 (cambiando a Conciliazione)

Bus 60: dalle 7 alle 12:30 fa servizio tra Zara e via Bronzetti. Da qui prosegue fino a corso Lodi. Salta le fermate comprese tra via Cadore/corso 22 Marzo e Duomo.

In alternativa:

– tra via Bronzetti/Indipendenza e San Babila: bus 61 + M4 (cambiando a Dateo)

Bus 61: dalle 7 alle 12:30 non fa servizio tra piazza Risorgimento e Duomo. Fa servizio solo tra largo Murani e piazza Risorgimento.

In alternativa:

– tra Dateo e San Babila: M4

Bus 65: dalle 7 alle 12:30 fa servizio solo tra piazza Abbiategrasso e corso Lodi/via Salmini. Non percorre il resto della linea.

In alternativa:

– tra Porta Romana e il centro: M3

Bus 67: dalle 7 alle 12:30 fa servizio tra Baggio e piazza Piemonte. Non fa servizio tra piazza Piemonte e Baracca. In alternativa usate la M1 (Wagner-Conciliazione).

Bus 68: dalle 7 alle 12:30 nelle due direzioni devia e salta le fermate tra piazzale Aquileia e Conciliazione. Passa da via San Michele del Carso e via Ariosto.

Bus 84: dalle 7 alle 12:30 fa servizio tra viale Martini e Maestri Campionesi. Da qui prosegue verso Porta Romana M3. Salta le fermate tra Maestri Campionesi e largo Augusto. In alternativa usate la M3 (Porta Romana-Missori).

Bus 85: dalle 8 del 23 alle 7 del 24/3 e dalle 12:30 alle 16:30 del 24/3 i bus, verso largo Augusto, deviano e saltano le fermate tra Pagano M1 e Cairoli M1. Passano da via d’Arezzo, via da Giussano, piazza Conciliazione e via Boccaccio. Verso piazza Napoli, deviano e saltano le fermate tra Pagano/Mascheroni e Cairoli M1. Passano da via Boccaccio, piazza Virgilio, via Monti e largo V Alpini.

In alternativa:

– tra Pagano e Cairoli: M1

Bus 85: dalle 7 alle 12:30 fa servizio tra piazza Piemonte e piazza Napoli. Non percorre la tratta piazza Piemonte-largo Augusto. In alternativa usate la M1 (Wagner-San Babila).

Bus 94: dalle 7 alle 12:30 fa servizio tra Sant’Ambrogio M2 e via Visconti di Modrone. Non fa servizio tra Porta Volta e via Visconti di Modrone.

In alternativa:

– tra Sant’Ambrogio e San Babila: M2 + M1 (cambiando a Cadorna)

– tra Sant’Ambrogio e Moscova: M2

– tra Sant’Ambrogio e Turati: M2 + M3 (cambiando a Centrale)