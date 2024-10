video suggerito

Strage Paderno Dugnano, disposta la perizia psichiatrica sul 17enne che ha ucciso i genitori e il fratellino È stata disposta dalla gip del Tribunale per i minorenni di Milano la perizia psichiatrica sul ragazzo di 17 anni che nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre a Paderno Dugnano (Milano) ha ucciso a coltellate padre, madre e fratellino di 12 anni. Udienza prevista per il 24 ottobre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

112 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Strage di Paderno Dugnano ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È stata disposta dalla gip del Tribunale per i minorenni di Milano Laura Pietrasanta la perizia psichiatrica sul ragazzo di 17 anni che nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre ha ucciso a coltellate padre, madre e fratellino di 12 anni nella loro villetta di Paderno Dugnano (Milano). L'udienza per affidare l'incarico a periti e consulenti di parte è prevista per il prossimo 24 ottobre.

L'esame di approfondimento, che valuterà la capacità di intendere e di volere del giovane al momento dei fatti, era stato richiesto dal legale della difesa Amedeo Rizza. Lo studente, trasferito di recente dal carcere minorile Beccaria all'istituto di Firenze, è al momento accusato di triplice omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. "Non c'è una spiegazione plausibile di quanto accaduto. Il ragazzo ha parlato di un profondo disagio, bisognerà approfondire per capire se si tratti invece di un disturbo", il commento del suo avvocato.

"Ai miei genitori dicevo che andava tutto bene, ma sentivo un malessere", aveva infatti messo a verbale durante l'interrogatorio il ragazzo, che tra pochi giorni compirà 18 anni e che ha recentemente incontrato i nonni in carcere. "Ero spesso silenzioso, mi sentivo un estraneo rispetto agli altri. Li vedevo come presi da problemi inutili, li percepivo come meno intelligenti. Spesso non mi trovavo bene durante i loro ragionamenti", le sue parole davanti al gip. "Volevo cancellare la mia vita di prima. Cercavo una soluzione, da scappare di casa ad arruolarmi in Ucraina. A uccidere ci ho pensato la sera della festa di mio papà, ma non ero convinto". Una strage senza un perché. "Non ce l'avevo con la mia famiglia. Il problema non erano loro".