Stradella, neonato muore subito dopo il parto cesareo: si indaga sulle cause del decesso Un neonato è morto durante il parto cesareo all’ospedale di Stradella, in provincia di Pavia. La madre, una donna di 30 anni, si trova ancora ricoverata ma non è in pericolo di vita.

A cura di Giorgia Venturini

Un neonato è morto oggi venerdì 26 novembre durante il parto cesareo all'ospedale di Stradella, alle porte di Pavia. Purtroppo nulla è servito per salvare la vita al piccolo. Dalle prime informazioni – riportate anche da Il Giorno – la madre, una donna di 30 anni, era già stata ricoverata da qualche giorno perché soffriva di problemi di salite e la sua gravidanza era tenuta particolarmente sotto osservazione dai medici. Tutto procedeva però per il meglio: fino alla triste notizia durante il parte. Ora su quanto accaduto la direzione dell'ospedale di Stradella vuole capirci meglio: ha avviato degli accertamenti necessari per chiarire quanto è successo secondo per secondo e fare luce soprattutto sulle cause del decesso. Per alcuni giorni si sa per certo che la madre resta sotto osservazione in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Tre anni fa un neonato morto a Voghera

La tragica notizia arriva tre anni dopo il decesso di un altro neonato avvenuto all'ospedale di Voghera, in provincia di Pavia. Per la ginecologa inizierà a breve il processo: dovrà chiarire tutto quanto accaduto quel giorno e difendersi dall'accusa di "responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario". Per la Procura la donna ha agito con negligenza, imperizia e imprudenza, causando la morte di un bambino appena partorito da una giovane mamma vogherese. Tutto fino al parto procedeva tranquillamente: la gravidanza infatti non è mai stata a rischio. Al momento del parto, però, le cose sono precipitate immediatamente: pare che il bambino abbia mostrato evidenti segnali di patologia fetale che non sarebbero stati colti adeguatamente dalla ginecologa. Inutili poi i tentativi di salvare la piccola.