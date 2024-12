Spruzzano spray urticante in un treno a Cesano Maderno: soccorse 6 persone e linea bloccata

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Il treno della linea Erba-Milano-Cadorna si è dovuto fermare all'altezza della stazione ferroviaria di Cesano Maderno (in provincia di Monza e della Brianza) per far intervenire le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale. All'interno di una carrozza, infatti, pare sia stato spruzzato dello spray urticante che ha colpito almeno sei viaggiatori. Tutte le persone che si trovavano a bordo sono state fatte scendere per questioni di sicurezza. Si tratta di circa un centinaio di pendolari.

Sul posto, poco dopo le 17 di oggi lunedì 2 dicembre, sono intervenuti ai soccorsi inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) per soccorrere le persone ferite e le forze dell'ordine che hanno dovuto affiancare il personale delle ferrovie per gestire la situazione. L'intervento è ancora in corso.

Come riportato dal sito di Trenord, sono previsti ritardi fino a 40 minuti, variazioni e corse cancellate.

