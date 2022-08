Spruzza spray al peperoncino sulle ragazze di passaggio: panico in centro a Como Un uomo, per il momento ancora non identificato, ha preso di mira due ragazze e le ha aggredite con lo spray al peperoncino. Fuggi fuggi improvviso tra la folla del centro storico di Como e attimi di paura.

Ha preso di mira due ragazze, l'uomo che ieri pomeriggio ha seminato il panico in centro a Como. Puntando lo spray al peperoncino dritto nei loro occhi. Grande spavento per le ragazze e fuggi fuggi improvviso tra i passanti dello struscio pomeridiano. L'uomo ha fatto perdere le sue tracce, disperdendosi tra la folla impaurita.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, che attraverso le telecamere di sorveglianza della zona sperano di riuscire a risalire all‘identità dell'aggressore.

Aggressione senza motivo

È accaduto tutto in un attimo, nel centro storico di Como (e per la precisione in via Luini). Sono tanti, gli interrogativi ancora da sciogliere: l'uomo senza nome conosceva le due ragazze, o sono state vittime scelte a caso?

E ancora, perché proprio loro, e perché l'aggressione con lo spray? Spedizione punitiva o semplice gesto di sfregio?

La folla impaurita

Intanto la nube urticante che ha colpito le due ragazze, accecate per tanto tempo e in preda ad attacchi fortissimi di tosse, ha investito anche una decina di passanti lì vicino. Per questo si è scatenato il panico, nel centro della cittadina. La situazione, fortunatamente, è tornata sotto controllo nel giro di un'ora. In attesa di risalire al nome di chi si è reso responsabile di un'azione così assurda e insensata.