Spinge ragazzo giù dall’auto e lo manda in coma: giudizio immediato per il tassista Giovanni Carrera Il tassista di Cremona indagato per sequestro di persona e lesioni personali gravissime ai danni di un 27enne.

A cura di Giorgia Venturini

Inizierà a maggio il processo con giudizio immediato per Giovanni Carrera, il tassista di Cremona indagato per sequestro di persona e lesioni personali gravissime ai danni del 27enne Luca, che secondo l'accusa nella notte di Natale 2021 sarebbe stato spinto giù dal taxi in corsa dal conducente del mezzo pubblico. Il tassista ora si trova ai domiciliari in attesa della decisione del Tribunale del Riesame di Brescia a cui si era rivolto il legale difensore Paolo Bregalanti una settimana fa per chiedere la revoca degli arresti.

La ricostruzione dei fatti per la difesa e per l'accusa

Ad incastrare l'indagato ci sarebbe una telefonata fatta a un suo amico in cui si diceva sollevato che il cliente non riuscisse a ricordare quanto accaduto: "Il pm mi ha detto che il ragazzo è a casa, non è più in ospedale, ma le sue condizioni di salute sono ancora molto gravi. Bene, così non può raccontare la sua versione. È una cosa positiva". Non sarebbe una vera e propria ammissione di colpa, anche perché il tassista ha sempre sostenuto una sua versione dei fatti a cui però gli investigatori non hanno mai creduto: la vittima, provvisto solo di dieci euro in contati a fronte di una corsa il cui prezzo era del doppio, avrebbe cercato di salvarsi dal taxi gettandosi sull'asfalto a forte velocità. Per l'accusa invece tra i due era scoppiata una lite all'interno del taxi e una volta arrivati all'hotel dove il 27enne e altre due amiche soggiornavano Carrera, che aveva rifiutato il pagamento tramite bancomat perché sprovvisto di pos a bordo, ha spinto il ragazzo giù dalla proprio auto salvo tornare pochi minuti dopo trovandolo in una pozza di sangue. Il ragazzo era stato immediatamente soccorso: nonostante era stato poi dimesso dall'ospedale, Luca non si è mai più ripreso veramente.