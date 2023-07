Speleologa cade e si fa male in una grotta: è intrappolata da ieri sera Una giovane speleologa si è infortunata mentre lavorava a circa 150 metri di profondità nella grotta di Foleno (Bergamo): le operazioni di recupero sono iniziate ieri sera.

Nella serata di ieri, domenica 2 luglio, una donna è caduta all'interno di una grotta che si trova a Fonteno, comune in provincia di Bergamo. La speleologa si è fatta male e ha chiamato i soccorsi. Purtroppo la zona in cui si trova è piuttosto complessa: le operazioni di recupero infatti vanno avanti da ieri sera.

La giovane speleologa si trovava a una profondità di 150 metri

Sono ancora poche le informazioni circa la dinamica dell'incidente. La ragazza si trovava a una profondità di circa 150 metri. Come scritto precedentemente, la zona è particolarmente impervia tanto che era ancora in esplorazione. La giovane, a un certo punto, si è infortunata. Non è chiaro se all'origine dell'incidente ci sia stata una svista, un crollo o altro. Al momento non si conoscono nemmeno le sue condizioni di salute.

Le operazioni di recupero sono iniziate ieri sera

Sono stati subito allertati i soccorritori: è intervenuto il soccorso alpino e speleologico lombardo, ma a causa della complessità dell'operazione sono in arrivo altri colleghi. Ieri sera sono intervenute alcune squadre speleologiche partite dal Veneto e dal Trentino Alto Adige, ma non saranno gli unici.

Nella giornata di oggi, lunedì 3 luglio, infatti arriveranno i tecnici dal Piemonte e dall'Emilia Romagna. Una vera e propria task force che lavorerà per poter salvare la giovane che potrà poi avere tutte le cure del caso. Nelle prossime ore si potranno quindi avere maggiori informazioni sullo stato dell'operazione e le condizioni della professionista.