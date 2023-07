È ancora intrappolata a 150 metri di profondità la speleologa Ottavia Piana: soccorsi a rilento La 31enne Ottavia Piana era impegnata in una spedizione a Fonteno (Bergamo) con alcuni colleghi quando si è rotta una gamba: è intrappolata in una grotta da domenica pomeriggio. Sono ancora in corso le operazioni di recupero.

La speleologa Ottavia Piana

Intrappolata da domenica pomeriggio a 150 metri di profondità, con una gamba rotta. Un giorno intero e una notte al freddo, all'umido e al buio. E le notti, adesso, rischiano di essere due. Procedono a rilento le operazioni di recupero di Ottavia Piana, la speleologa 31enne impegnata ieri in una spedizione con alcuni colleghi a Fonteno (Bergamo), sopra il lago d'Iseo: la giovane donna è caduta in una cavità rocciosa mentre esplorava una nuova via in risalita.

Le operazioni di recupero sono iniziate domenica pomeriggio

C'è una vera e propria task force all'opera da ieri per salvare la 31enne bloccata nella grotta, e ora sedata dai soccorritori: se gli uomini del Soccorso alpino sono riusciti presto a calare nel pertugio gli antidolorifici da somministrare alla speleologa di Adro (Brescia), si dovrà però ancora attendere perché la giovane professionista torni finalmente a vedere la luce del sole.

Difficile infatti, se non impossibile, sistemare e fissare Ottavia, ferita a una gamba, su una brandina rigida che non riesce a transitare nelle strette anse della cavità carsica.

Il luogo in cui è intrappolata la speleologa Ottavia Piana

Sono intanto più di una sessantina gli speleologi del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (con squadre provenienti da Lombardia, Veneto, Piemonte, Trentino, Alto Adige ed Emilia-Romagna), impegnati da ieri nel recupero della speleologa infortunata nella grotta “Bueno Fonteno”; sul posto ci sono anche dei tecnici del Soccorso Alpino che stanno operando per organizzare il tratto dove avverrà il recupero esterno alla grotta, quando la barella uscirà dall’imbocco.

Il luogo in cui è intrappolata Ottavia Piana si trova in una zona esplorativa labirintica. Si tratta di una grotta molto stretta e bagnata, con diverse verticali (tra cui un pozzo di 55 metri) all'interno del quale è presente una cascata, imbrigliata per permettere la progressione dei soccorritori e della barella. Le operazioni proseguiranno anche nelle prossime ore.