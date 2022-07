Parte un colpo di pistola mentre pulisce l’arma, uomo in gravi condizioni Un uomo è stato colpito da un colpo di pistola partito accidentalmente mentre puliva l’arma in casa sua a Orzinuovi. Le sue condizioni sarebbero molto serie.

Non una sparatoria, come inizialmente riportato dagli investigatori, ma un colpo di pistola partito accidentalmente. Un uomo sulla sessantina è rimasto ferito nella mattinata di oggi a Orzinuovi, nel Bresciano, mentre puliva l'arma. Sarebbe stato proprio lui ad allertare le forze dell'ordine e i soccorritori che si sono precipitati sul posto, in piazza Vittorio Emanuele.

Parte un colpo di pistola che lo colpisce al volto, gravissimo

L'uomo è stato soccorso nel suo appartamento e sarebbe in condizioni serie, tanto che l'Agenzia emergenza urgenza della Lombardia ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il livello di criticità è stato poi confermato dagli equipaggi sopraggiunti. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Verolanuova che vogliono escludere eventuali responsabilità da parte di terzi. Come confermato da una nota dell'Areu, l'uomo è stato trovato in arresto cardiaco con una ferita d'arma da fuoco al volto. È stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso mentre i sanitari operavano le manovre di rianimazione.

Notizia in aggiornamento.