Spara in strada e poi si barrica in casa: si arrende dopo otto ore di trattativa A Mazzo di Rho, nell’hinterland di Milano, questa notte un uomo di 54 anni ha sparato alcuni colpi di pistola in strada e poi si è barricato nella sua abitazione.

A cura di Ilaria Quattrone

Notte di terrore a Mazzo di Rho, nell'hinterland di Milano dove nella nottata tra ieri, lunedì 19 settembre, e oggi, martedì 20 settembre, un uomo di 54 anni, noto alle forze dell'ordine e che era solo in casa, ha prima sparato alcuni colpi di pistola in strada e poi si è barricato nella sua abitazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, dopo otto ore di trattativa, sono riusciti a fargli aprire la porta: adesso è ricoverato in ospedale.

L'allarme lanciato dai vicini che hanno sentito i colpi

L'episodio si è verificato precisamente in via Fratelli Rosselli. I vicini si sono svegliati di soprassalto perché hanno sentito qualcuno sparare alcuni colpi di arma da fuoco: spaventati, hanno quindi chiamato i carabinieri. Sul posto, oltre i militari della compagnia di Rho, è stata inviata una squadra specializzata dell'aliquota di Intervengo Operativa e i negoziatori del comando provinciale dei carabinieri di Milano.

L'uomo tranquillizzato dopo otto ore di trattative

L'uomo, infatti, dopo aver sparato si è barricato in casa. I negoziatori, dopo una lunga trattativa, sono riusciti a trovare un punto di contatto con lui. Una volta riusciti a tranquillizzarlo, dopo ben otto ore, l'uomo ha deciso di aprire la porta.

Immobilizzato, è stato quindi messo in sicurezza e poi è stato trasferito in ospedale per alcuni accertamenti: in casa è stata successivamente eseguita una perquisizione. All'interno dell'abitazione è stata trovata una pistola scacciacani con diversi colpi a salve. Per il momento, non è stato reso noto il perché abbia compiuto un gesto simile. Nei prossimi giorni potrebbe essere fornito un quadro più chiaro.