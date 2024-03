Spara al collega camionista alla fine di un turno, poi confessa: “Non è giusto abbia il mezzo più nuovo” Un uomo di 58 anni è stato denunciato a piede libero dopo aver sparato alla spalla a un collega camionista alla fine del turno. Ai carabinieri spiega il motivo del gesto: “È un pivellino, non è giusto che gli abbiano assegnato il camion più nuovo “. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un uomo ha sparato a un collega camionista di 60 anni perché "non è giusto che gli abbiano assegnato il camion più nuovo e più bello". Tutto è accaduto – come riporta Il Giorno – a Brivio, in provincia di Lecco nel pomeriggio di venerdì 15 marzo: qui un uomo di 58 anni italiano ha impugnato una pistola e sparato al collega 60enne originario della Moldavia ferendolo alla spalla propio mentre la vittima stava scendendo dal mezzo pesante che gli era stato affidato.

L'uomo ferito subito dopo essere stato colpito è salito sulla sua auto e ha guidato verso il pronto soccorso dell'ospedale Manzoni di Milano: qui è entrato dicendo ai medici che un uomo gli aveva sperato. I sanitari lo hanno preso subito in cura, intanto hanno allertato i carabinieri arrivati in pochi minuti sul posto. Fortunatamente la vittima qualche ora dopo è stata dimessa dall'ospedale.

I militari si sono presentati a casa del collega 58enne che ha confermato tutto e ammesso le sue responsabilità. Ai carabinieri si sarebbe giustificato dicendo che la sua intenzione era di spaventarlo ma non di colpirlo. Il motivo? "È un pivellino, non è giusto che gli abbiano assegnato il camion più nuovo e più bello, mentre a me lasciano guidare quello più vecchio e brutto". L'uomo ha poi confessato che dopo aver sparato si è disfatto della pistola scomponendola in più pezzi gettati via poi uno a uno: ora i carabinieri li stanno recuperando. Il 58enne è stato denunciato a piede libero.