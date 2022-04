Spacciavano droga dalla finestra con “modalità take away”, dieci arresti a Paderno Dugnano Spacciavano cocaina e marijuana dalla finestra di un’abitazione con “modalità take away”. Dieci arresti a Paderno Dugnano, trovati anche 10 proiettili di pistola.

A cura di Enrico Spaccini

Bastava una sola finestra: i clienti arrivavano, ritiravano la merce che avevano già ordinato al telefono, pagavano e via. Come lo hanno definito i carabinieri di Sesto San Giovanni, quello che accadeva nel comune di Paderno Dugnano (Milano) era uno spaccio "modalità take away". Dieci persone sono state arrestate, alcuni di loro ai domiciliari, all'alba di giovedì 7 aprile per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e marijuana.

Spaccio 24 su 24

L'indagine era stata avviata l'estate scorsa dai militari del comando di Paderno Dugnano. Erano arrivate segnalazioni da parte di alcuni cittadini che avevano notato uno strano via vai nei pressi di una particolare abitazione. I carabinieri hanno iniziato a tenere sotto osservazione la situazione, per poi usare anche telecamere e intercettazioni telefoniche. I militari hanno potuto ricostruire il metodo di spaccio che usavano: attraverso una finestra che affaccia sulla strada, protetta da inferriate, gli spacciatori vendevano la propria merce 24 ore su 24. A renderlo possibile, un'accurata spartizione dei compiti e i rapidi passaggi di mano con i clienti.

Arresto in flagranza di reato

Una volta accertata la veridicità delle segnalazioni, i militari hanno sono intervenuti su segnalazione del Giudice per le indagini preliminari di Monza. Durante l'arresto, avvenuto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti, i carabinieri di Sesto San Giovanni e di Cesenatico hanno trovato 10 proiettili di pistola calibro 7,65, 180 grammi di marijuana, 220 di hashish, due di cocaina e un bilancino. Gli arrestati sono stati portati presso le Case Circondariali di Milano San Vittore, Monza e Rimini.