Sottoponeva i suoi alunni a "sofferenze fisiche e morali": condanna ridotta a 16 mesi per maestra d'asilo I giudici d'Appello di Milano hanno ridotto la condanna a Loretta Fasana da 24 a 16 mesi. L'insegnante del nido comunale di Cernobbio (Como) aveva maltrattato i piccoli alunni insieme a una collega.

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI

È stata confermata in secondo grado la condanna a Loretta Fasana, l'insegnante del nido comunale ‘Rita Fedrizzi' di Cernobbio (in provincia di Como) finita a processo con l'accusa di maltrattamenti contro i piccoli. I giudici della Corte d'Appello di Milano, però, hanno deciso di ridurre la pena dai 24 ai 16 mesi, concedendo all'imputata le attenuanti generiche che il Tribunale di Como aveva ritenuto fossero equivalenti alle aggravanti contestate.

La vicenda risale al periodo compreso tra il 5 febbraio e 27 marzo 2019, quando un'educatrice del nido ha presentato un esposto per segnalare problematiche interne alla struttura. I carabinieri, così, avevano piazzato telecamere all'interno delle aule riprendendo diverse giornate di lavoro.

Come riportato da La Provincia di Como, nelle registrazioni si vedevano due maestre, in particolare, che negli 11 casi contestati dal pm Giuseppe Rose inserivano "forzatamente il cibo nel cavo orale" di alcuni bambini "strattonandoli per le braccia, tirandoli per le orecchie e i capelli", colpendoli con "schiaffi sulle mani e sul sedere", rivolgendosi a loro con urla sottoponendoli a una "serie di sofferenze fisiche e morali".

Una insegnante, Maria Grazia Viganò, ha già avuto una sentenza definita, mentre Fasana è la seconda finita a processo per maltrattamenti. In primo grado era stata condannata con il rito abbreviato davanti al giudice Walter Lietti del Tribunale di Como a 2 anni. In Appello, invece, i giudici di Milano hanno confermato la condanna riducendo la pena a 16 mesi. Al processo si erano costituite parti civili cinque famiglie di altrettanti bimbi maltrattati e il Comune di Cernobbio.