Sostanza irritante all’Ikea di Corsico: evacuate mille persone Mille persone sono state evacuate dal negozio Ikea di Corsico, comune in provincia di Milano. Secondo quanto spiegato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, qualcuno potrebbe aver spruzzato dello spray al peperoncino al ristorante facendo così scattare l’allarme. Immediatamente il personale ha allontanato tutti i presenti.

A cura di Ilaria Quattrone

Mille persone evacuate tra dipendenti e clienti: è il risultato dell'operazione condotta dai vigili del fuoco di Milano che sono intervenuti nella giornata di oggi, mercoledì 3 novembre, al negozio Ikea di Corsico (Milano) per l'emissione di una sostanza irritante. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei pompieri e la Squadra di Darwin. Presenti anche i carabinieri e gli operatori sanitari del 118.

Forse spruzzato dello spray al peperoncino

L'intervento è avvenuto intorno alle 12.40 di questa mattina. Stando a quanto spiegato dai vigili del fuoco, sembrerebbe che qualcuno abbia spruzzato dello spray al peperoncino nei locali del ristorante. Questo avrebbe quindi fatto scattare l'allarme. Tutti i presenti sono stati invitati ad allontanarsi "per difficoltà tecniche all'interno dell'edificio". Stessa motivazione data dagli addetti alla sicurezza ai clienti che chiedevano delucidazioni. Il personale ha quindi provveduto immediatamente a fare evacuare tutti i presenti in via precauzionale e in modo ordinato. I primi a essere stati allontanati sarebbero stati i bambini presenti nelle sale giochi e accompagnati nel punto di ritrovo nell'area parcheggio.

Inviate sul posto quattro ambulanze

Alle 13.07 la sala operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato in via Concetti Marchesi, 4 il personale medico e paramedico del 118 a bordo di quattro ambulanze. Stando alle prime notizie ottenute da Fanpage.it, ci sarebbero diverse persone con sintomi plurimi. Il personale però sta valutando il loro quadro clinico. Presenti anche i carabinieri di Corsico che cercheranno di capire cosa possa essere successo e magari individuare il responsabile. Dopo circa un'ora dall'intervento, sulla base di quanto apprende Fanpage.it, i clienti sono stati fatti rientrare nei locali poiché non è stata riscontrata alcuna contaminazione dei locali.