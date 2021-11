“Lasciare il negozio immediatamente”: così sono state evacuate mille persone dall’Ikea di Corsico “Lasciare il negozio immediatamente”: in questo modo è stata allontanata la gente dall’Ikea di Corsico (Milano) dove probabilmente è stato spruzzato dello spray al peperoncino. In totale sono rimaste intossicate dieci persone, di cui tre sono state trasferite in codice verde all’ospedale. Dopo circa un’ora è stato possibile nuovamente accedere ai locali.

A cura di Ilaria Quattrone

Potrebbe essere stato spruzzato dello spray al peperoncino nel negozio Ikea di Corsico, comune in provincia di Milano, dove in tarda mattinata sono state evacuate mille persone tra dipendenti e clienti. L'intervento è avvenuto intorno alle 12.40 di oggi, mercoledì 3 novembre. Secondo i vigili del fuoco la sostanza irritante sarebbe stata spruzzata nei locali del ristorante: sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 a bordo di tre ambulanze e due auto mediche.

Rimaste ferite dieci persone: tre portate in ospedale

In totale sono rimaste intossicate dieci persone, ma solo tre sono state trasferite in ospedale in codice verde: due all'ospedale San Carlo con tosse e bruciore alla gola e una all'ospedale San Paolo sempre con delle irritazioni alle vie aeree. Nessuna di loro è in pericolo di vita. Nei video postati dagli utenti in rete è possibile vedere l'esatto momento dell'allontanamento: l'allarme indica ai clienti di uscire dall'edificio "per delle difficoltà tecniche all'interno". Sempre la voce spiega che i primi a essere stati allontanati sono stati i bambini presenti nelle sale giochi e accompagnati nel punto di ritrovo presente nell'area parcheggio. A consentire l'uscita ordinata è stato il personale addetto alla sicurezza all'interno dell'edificio.

Dopo un'ora riaperti i locali al pubblico

I vigili del fuoco di Milano hanno poi svolto, insieme ai carabinieri di Corsico, tutti i rilievi del caso. Dopo circa un'ora, Ikea è stato riaperto ai clienti perché – come appreso da Fanpage.it – non è stata riscontrata alcuna contaminazione. Al momento non si è ancora risaliti all'identità del responsabile.