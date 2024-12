video suggerito

Sondaggi sindaco di Milano, oggi il centrosinistra vincerebbe al primo turno: favoriti Majorino e Calabresi Se si votasse oggi per eleggere il sindaco di Milano a vincere con oltre al 50 per cento dei voti sarebbe il centrosinistra, contro il 36 per cento del centrodestra. È il risultato di un sondaggio condotto da Youtrend strategies: in testa alle preferenze dei milanesi l’ex assessore dem Pierfrancesco Majorino e il giornalista Mario Calabresi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Mancano ancora due anni alla tornata elettorale che deciderà il nuovo sindaco di Milano dopo l'era Beppe Sala, ora "in scadenza" al secondo mandato. Ma gli elettori meneghini, secondo il sondaggio condotto da Youtrend strategies nelle scorse settimane, avrebbero già le idee chiare: in un ipotetico confronto a tre per la carica di primo cittadino, un generico candidato di centrosinistra avrebbe buone chance di vincere al primo turno con una proiezione del 50,4 per cento dei consensi contro il 35,6 per cento di un generico candidato di centrodestra, mentre il 14 per cento degli elettori opterebbe per un terzo candidato indipendente dai due principali schieramenti.

Il centrosinistra in testa contro Fratelli d'Italia

Un risultato che riflette in realtà una più ampia tendenza nazionale. Anche in caso di elezioni politiche, non a caso, il centrosinistra sarebbe a dir poco competitivo: il Pd, addirittura, si confermerebbe come primo partito con il 32,5 per cento, seguito da Fratelli d'Italia al 22,6 per cento e da Alleanza Verdi/Sinistra con il 10,3 per cento, con valori molto simili a quelli emersi in occasione delle elezioni europee dello scorso giugno (compreso il numero elevato di indecisi e astenuti, pari al 47,7 per cento: dieci punti in più rispetto allo scenario relativo alle elezioni comunali).

"Anche se manca ancora molto tempo alle prossime elezioni comunali, dal nostro sondaggio emergono dei rapporti di forza molto netti, favorevoli al centrosinistra", dichiara Salvatore Borghese, senior analyst di Youtrend. "Oltre al fattore tempo, ci sono altre due incognite legate ai candidati. Una è il numero effettivo di quanti correranno per Palazzo Marino: noi abbiamo ipotizzato tre contendenti, ma è ragionevole ritenere che in caso di un numero maggiore di candidati le preferenze degli elettori sarebbero più frammentate, il che renderebbe più arduo superare il 50 per cento al primo turno. La seconda grande incognita è quella dei nomi: alle elezioni comunali la figura del candidato sindaco è molto importante per gli elettori, ma non sappiamo ancora chi correrà né per il centrodestra né per il centrosinistra".

Favoriti i candidati Pierfrancesco Majorino e Mario Calabresi

Qualche nome, allora? Tra le possibili candidature già emerse all'interno del dibattito politico, a primeggiare nel sondaggio sono appunto due figure legate al centrosinistra: si tratta dell'ex assessore comunale a Milano e attuale capogruppo Pd in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino e il giornalista Mario Calabresi, già direttore di Repubblica.

Un nome della società civile, quest'ultimo, che aveva già ricevuto l'endorsement del sindaco uscente Beppe Sala, che attirandosi le ire dei dem aveva già espresso preferenza per un candidato anche al di fuori della politica ("Il candidato di centrosinistra? Vanno sondati anche eventuali interessi di persone al di fuori della politica e dei partiti, che hanno voglia di esprimere le loro capacità per Milano. Capiamo se ci sono disponibilità autorevoli in grado di vincere, le primarie non sono un dogma", erano state le sue parole, poi prontamente ritrattate). E che registra secondo i sondaggisti di Youtrend il 33 per cento di giudizi positivi, dato che lo pone a pari merito con lo storico amministratore Majorino. "Sono felice del lavoro che faccio", aveva però gelato gli entusiasmi lo stesso Calabresi. "Sono molto onorato della stima che ha per me il sindaco Sala, che ringrazio. Ma non voglio entrare in questi discorsi, e sono convinto che a tempo debito verrà trovata la soluzione migliore per garantire a Milano un sindaco all’altezza".

I candidati del centrodestra sono i più conosciuti dai milanesi

Quale destino, invece, per il centrodestra milanese? Stando sempre allo studio di Youtrend, i papabili candidati della maggioranza al governo sono i più conosciuti dall'elettorato locale. In testa, l'ex sindaca ora europarlamentare Letizia Moratti, ultima prima cittadina di centrodestra dopo Giuliano Pisapia e Beppe Sala: la conosce il 96 per cento dei milanesi. Seguono a ruota il presidente della Regione Attilio Fontana (95 per cento), in quota Lega, seguito dal leader di Noi Moderati Maurizio Lupi (86 per cento), recentemente lanciato nella corsa a sindaco di Milano dal presidente del Senato Ignazio La Russa (con conseguente dietrofront). Un buon risultato che, però, non viene compensato dalla qualità dei giudizi espressi dai cittadini: Lupi piace infatti "solo" al 27 per cento degli elettori, mentre Fontana e Moratti rispettivamente al 22 e 23 per cento del campione intervistato.

