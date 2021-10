Sold out in poche ore i biglietti per la prima della Scala del 7 dicembre: in scena il Macbeth Esauriti in poche ore i biglietti per la prima della Scala del 7 dicembre: il via alle vendite era scattato oggi alle 10 e già nel pomeriggio c’era il tutto esaurito. Grande attesa dunque per il Macbeth di Giuseppe Verdi la sera di Sant’Ambrogio. Il direttore musicale è il maestro Riccardo Chailly mentre la regia è stata affidata a Davide Livermore.

A cura di Giorgia Venturini

La filarmonica alla Scala

Neanche il tempo di dare il via alla vendita dei biglietti per la prima della Scala del 7 dicembre che in poche ore erano già tutti esauriti. Così era stato anche per lo spettacolo dell'11 ottobre quando la messa in scena del Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini coincideva alla riapertura al cento per cento di teatri e cinema senza limiti sui posti assegnati: da allora infatti, come previsto dal decreto, in platea possono essere occupati tutti i posti.

In scena il 7 dicembre il Macbeth di Giuseppe Verdi

Ad aprire la stagione 2021/2022 del Teatro alla Scala sarà il Macbeth di Giuseppe Verdi la sera in cui si festeggia Sant'Ambrogio. Finalmente la prima della scala torna con il pubblico senza alcuna limitazione, come è previsto per le regioni in zona bianca. Il direttore musicale è il maestro Riccardo Chailly mentre la regia è stata affidata a Davide Livermore. E ancora: il ruolo di protagonisti è stato assegnato a Luca Salsi e a Anna Netrebko. Oltre alla serata inaugurale, le repliche sono previste per venerdì 10, lunedì 13, giovedì 16, domenica 19, mercoledì 22 e mercoledì 29 dicembre 2021. La vendita dei biglietti per la prima è scattata alle 10 di oggi 27 ottobre e già è stato registrato un sold out. Quella invece per l’anteprima under 30 di sabato 4 dicembre ha inizio giovedì 11 novembre 2021 sempre alle 10. Per ulteriori informazioni il Teatro invita a contattare la biglietteria al numero 02 72003744.

Capienza al 100 per cento solo in zona bianca

Stando alle regole sulla capienza dei posti disponibili in sala, le nuove libertà, comunque, dovranno essere rivalutate di settimana in settimana, ovvero quando l'Istituto Superiore di Sanità renderà noti i dati del monitoraggio. L'abbandono delle restrizioni è infatti esclusivamente legato alla permanenza della regione in zona bianca. Qualora la Lombardia dovesse tornare in zona gialla, la capienza verrebbe nuovamente ridotta.