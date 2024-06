video suggerito

Sofia investita e uccisa a 18 mesi fuori dall’asilo: la nonna alla guida avrebbe accelerato invece di frenare Le telecamere di sorveglianza riprendono il Suv Mercedes procedere a passo d’uomo nel parcheggio dell’asilo Little England di Brescia. Le immagini sono al vaglio della polizia locale di Brescia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Gli agenti della polizia locale di Brescia stanno ancora cercando di stabilire l'esatta dinamica dell'incidente che è costato la vita alla piccola Sofia Archetti, 18 mesi, morta dopo essere stata investita da una macchina mentre usciva dall'asilo.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza

Le telecamere di sorveglianza puntate sul parcheggio dell'istituto Little England, però, hanno già dato qualche risposta a chi indaga. Nelle immagini ora al vaglio dei poliziotti si vede chiaramente il suv Mercedes guidato da una nonna 75enne, che si trova di fronte alla struttura privata in attesa del nipotino, mentre procede a passo d'uomo sull'asfalto. Davanti al cofano attraversa la piccola Sofia, bimba residente nella vicina Cellatica che passeggia mano per mano con la nonna 80enne.

La dinamica dell'incidente davanti all'asilo

In questo punto si concentra l'impegno degli inquirenti. Dalle immagini, infatti, sembra proprio che la 75enne al volante, invece di frenare, improvvisamente faccia un balzo in avanti, travolgendo la bimba e scagliando a terra anche la nonna che è con lei. Sofia viene trovata dai soccorritori in condizioni già critiche, e muore un paio d'ore dopo in ospedale. La nonna viene invece ricoverata in codice giallo per fratture multiple agli arti superiori e inferiori.

L'ipotesi di un errore tra freno e acceleratore

"Non le ho proprio viste, non capisco", avrebbe detto la conducente del suv dopo l'incidente, visibilmente sotto shock, nel parcheggio gremito di genitori e bambini che escono da scuola. L'ipotesi, ora, è che la donna, risultata negativa a tutti i test a cui è stata sottoposta, possa insomma aver fatto confusione con il meccanismo automatico dell'autovettura, confondendo i pedali di freno e accelerazione. Cioè che la donna, ora indagata per omicidio colposo, si sia in realtà accorta di nonna e nipote che attraversavano la strada, ma che abbia schiacciato il pedale sbagliato dando così gas al motore, invece di frenare.