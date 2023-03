Sniffa cocaina su un cestino della metro: identificato dal video delle telecamere Uomo di 48 anni è stato fermato e nei suoi confronti è scattato il divieto di avvicinamento alla metro perché sorpreso a sniffare cocaina su un cestino di una fermata della linea rossa.

A cura di Giorgia Venturini

Era stato ripreso dalle telecamere di video sorveglianza della metro a sniffare cocaina su un cestino dell'immondizia nella stazione di Bisceglie della linea rossa. Dopo le indagini degli agenti della Polfer, un uomo di 48 anni, cittadino italiano, è stato fermato e nei suoi confronti è scattato il divieto di avvicinamento alla metro.

Identificato dal video delle telecamere

Gli agenti sono riusciti a risalire alla sua identità analizzando nel minimo dettaglio le telecamere di video-sorveglianza che riprendono tutti gli angoli della fermata. Per lui era scattata immediatamente una denuncia. Dopo pochi giorni è stato individuato in zona Vigentino: i poliziotti lo hanno trovato in possesso di 0,5 grammi di cocaina. Anche in questo caso l'uomo stava posizionando la droga sul cestino, pronta per essere consumata. Le forze dell'ordine nei suoi confronti hanno eseguito un provvedimento con l'ordine di allontanamento dalla linea metropolitana. Se non verrà rispettato questo divieto nei suoi confronti potrebbe scattare il Daspo urbano.

Uomo di 31 anni fermato per spaccio

Nei giorni scorsi un uomo è stato sorpreso con 10mila euro in tasca, molto probabilmente i proventi dello spaccio di droga. Gli agenti della volante quando lo hanno fermato all'angolo tra via Francesco De Sanctis e via della Chiesa Rossa, a Milano: le perquisizioni sono continuante in casa. Qui sono stati trovati 35 grammi di droga. A finire in manette è stato un 31enne originario della Tunisia. Una volta nella casa del fermato gli agenti hanno trovato anche la moglie: anche nei suoi confronti sono scattate le manette per spaccio di sostanze stupefacenti.