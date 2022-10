Sindaco della Lega promuove un laboratorio Lgbtq+ e corsi contro la discriminazione di genere a scuola A Pavia il progetto “Far bene per stare bene” che prevede un laboratorio, rivolto alle scuole primarie e secondarie, sul tema della discriminazione, dell’alfabetizzazione Lgbtq+ e della parità di genere, rischia di creare una spaccatura nel centrodestra.

A cura di Ilaria Quattrone

Scoppia la polemica a Pavia nel centrodestra. L'assessore alle Pari opportunità di Forza Italia, Barbara Longo, ha infatti promosso il progetto "Far bene per stare bene" che prevede un laboratorio, rivolto alle scuole primarie e secondarie, sul tema della discriminazione, dell'alfabetizzazione Lgbtq+ e della parità di genere.

Il polverone sollevato nel centrodestra

L'iniziativa ha sollevato un polverone nel centrodestra con cui dovrà fare i conti il sindaco leghista, Fabrizio Fracassi. La reazione più dura è arrivata proprio dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia che, insieme a Lega e Forza Italia, amministra la città. Attraverso una nota stampa il partito di Giorgia Meloni ha espresso, oltre che perplessità, distanza circa questa iniziativa.

La nota stampa di Fratelli d'Italia

"Riteniamo che questo genere di politiche – scrivono nel comunicato – non appartengano e non apparterranno mai ad amministrazioni di centrodestra, ancor più se sostenute da Fratelli d’Italia che, anche in ragione del larghissimo mandato popolare ricevuto, non può esimersi dal ribadire e perpetuare l’importanza dei propri valori fondanti a qualsiasi livello di governo".

L'invito rivolto agli alleati

I consiglieri hanno quindi specificato che qualunque amministratore voglia portare avanti questi progetti, è invitato a "cambiare schieramento politico e a unirsi alle sinistre. Come gruppo chiediamo un immediato confronto al sindaco e all'assessore Longo, riservandoci successive valutazioni”. Dopo le polemiche delle ultime ore, l'assessora alle Pari opportunità ha rimesso le sue deleghe al primo cittadino.