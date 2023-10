Silvio Berlusconi entra nel Famedio del Cimitero Monumentale di Milano: centrosinistra a favore A favore anche il centrosinistra, che ha approvato il nome dell’ex premier tra le personalità illustri che entreranno nel Pantheon di Milano. La cerimonia è prevista il 2 novembre.

Un accordo bipartisan sul nome di Silvio Berlusconi. Con il via libera di tutte le forze politiche milanesi, sarà iscritto al Famedio del Cimitero Monumentale l'ex premier di Forza Italia, scomparso lo scorso 12 giugno a 86 anni. Lo ha stabilito la Commissione consultiva del Comune per le onoranze al Famedio, che ha approvato oggi i nomi delle 14 personalità che il prossimo 2 novembre saranno iscritte nel Pantheon di Milano: tra loro anche il nome del Cavaliere, proposto dal centrodestra e approvato anche dalla maggioranza di centrosinistra.

“È una richiesta che arriva da una parte consistente degli schieramenti politici e credo che possa essere una cosa su cui c’è un’ampia convergenza", le parole del sindaco Beppe Sala. "Ci sono temi più importanti su cui dividersi”.

Ma il nome di Berlusconi non sarà il solo a meritare un posto nel tempio dei milanesi illustri. Insieme al fondatore di Forza Italia, infatti, entreranno a far parte del Famedio tanti altri nomi celebri. Ecco l'elenco completo, in ordine alfabetico: l' ex direttore del Conservatorio di Milano Marcello Abbado, il direttore del Salone del Mobile Manlio Armellini, i fratelli della storica ditta Balbiani Natale, Cesare e Alessandro, la prima donna italiana a laurearsi in ingegneria civile al Politecnico di Milano Gaetanina Calvi, il musicista Franco Cerri, la prima aviatrice d'Italia Rosina Ferrario, la prima donna ministra Gisella Floreanini, l'ex sottosegretario Ombretta Fumagalli Carulli, l'artista Garutti Alberto e l'editore Achille Mauri, lo scultore Alfredo Ravasco, la stilista e socialite Marta Vacondio coniugata Marzotto, la partigiana Wronowski Francesca Laura.