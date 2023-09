Forza Italia ha chiesto l’iscrizione per Silvio Berlusconi al Famedio, il Pantheon dei milanesi illustri Forza Italia ha proposto al Comune di Milano di iscrivere Silvio Berlusconi al Famedio, il pantheon dei milanesi illustri. La decisione arriverà il 4 ottobre.

A cura di Ilaria Quattrone

Forza Italia ha presentato richiesta per iscrivere Silvio Berlusconi, l'ex leader morto il 12 giugno scorso, al Famedio. Le nuove iscrizioni al pantheon dei milanesi illustri si terranno il 2 novembre. Il prossimo 4 ottobre si svolgerà invece la riunione della commissione del Comune di Milano che si occupa di questo.

La richiesta di Forza Italia

Il Capogruppo di Forza Italia al Comune, Alessandro De Chirico, ha spiegato in una nota stampa che la richiesta è stata sottoscritta dai gruppi di opposizione: "Si sono unite la Lega, Fratelli d'Italia, Luca Bernardo e Milano Popolare".

De Chirico ha precisato inoltre che non sembrerebbero esserci "rischi di sgambetti" da parte della maggioranza. Anzi. C'è "la più ampia condivisione per iscrivere al Famedio il presidente". Il capogruppo ha poi specificato che la richiesta è dovuta al fatto che quella di Berlusconi è una figura "che ha avuto un ruolo fondamentale per far crescere Milano sia in termini imprenditoriali, di urbanistica, per non parlare dello sport".

Il 29 settembre verrà dedicato il Belvedere di Palazzo Lombardia a Silvio Berlusconi

Nel frattempo anche Regione Lombardia si prepara per la sua dedica personale a Berlusconi. Tra pochi giorni, precisamente il 29 settembre, il Belvedere che si trova al trentanovesimo piano di Palazzo Lombardia sarà dedicato all'imprenditore. Il 29 settembre è stato scelto perché è il giorno in cui Berlusconi avrebbe compiuto 87 anni. Anche in questo caso, la decisione è stata condivisa dall'intera giunta.