video suggerito

Si tuffa nel lago di Como e viene trascinata dalla corrente: il cane bagnino Sole riesce a salvarla Una ragazza si è tuffata nel lago di Como dal lido di Bellano ed è stata trascinata via dalla corrente. Il cane bagnino Sole, insieme alla sua addestratrice Daniela Russo, si è gettato in acqua riuscendo a riportarla a riva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Domenica scorsa, 25 agosto, Veronica su trovava sulla sponda lecchese del lago di Como per qualche ora di svago, quando ha deciso di tuffarsi in acqua per un bagno. La ragazza, però, si trovava al lido pubblico di Bellano, nei pressi della foce del fiume Pioverna: una zona molto bella, ma nota per le forti correnti. La bagnina volontaria Daniela Russo non ha fatto in tempo ad avvisarla, che Veronica era già in difficoltà. Subito dopo, si è tuffata per portare al sicuro la ragazza e con lei si è gettata in acqua anche Sole, la sua labrador di 4 anni: "Senza di lei, forse Veronica non sarebbe mai uscita viva dall'acqua", ha dichiarato Russo.

Russo e Sole, insieme a Oreste Di Chiara e il suo Abby di 8 anni, fanno parte dell'Associazione Cinofila Salvataggio Nautico di Monza (Acsn Onlus) che ormai da 9 anni presidia quel tratto di lago. Come spiegato a Repubblica da Claudio Longoni, presidente di Acsn, accanto al lido di Bellano c'è la foce del fiume Pioverna e per questo "vige il divieto di balneazione". Quella zona, continua Longoni, "è bellissima ma altrettanto pericolosa. In estate molti si tuffano, ma basta qualche centimetro che l'acqua diventa molto più fredda e immediatamente profonda".

Questo è quanto sembrerebbe essere accaduto anche a Veronica, intorno alle 16 di domenica 25 agosto. Quando Russo si è resa conto che la ragazza si trovava in difficoltà, si è gettata in acqua seguita da Sole. Una volta raggiunta, ha raccontato la bagnina volontaria a Il Giorno, "l'ho assicurata alle maniglie del giubbotto galleggiante indossato da Sole, che poi l’ha portata in salvo".

Leggi anche Scoppia una rissa in spiaggia sul lago di Como per la musica troppo alta: colpita una bimba di 8 anni

"Ringraziamo I binomi Oreste con Abby e Daniela con Sole che hanno tratto in salvo questa ragazza in difficoltà", ha scritto Acsn Onlus nella sua pagina Facebook pubblicando la foto di Veronica che ringrazia Sole per averla aiutata. "Con quella corrente in un batter d'occhio sarei finita a Colico se non in Corsica", ha concluso Veronica, "grazie ancora a voi e a Sole".