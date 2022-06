Si tuffa in acqua e non la vedono più riemergere: si cerca disperatamente una persona A Turbigo, provincia di Milano, è stata vista una persona che si tuffava nelle acque del Naviglio Grande: da allora sono iniziate le ricerche, senza alcun esito.

A cura di Ilaria Quattrone

Si cerca disperatamente una persona che nella giornata di oggi, lunedì 27 giugno, è stata vista tuffarsi nelle acque del Naviglio Grande, in provincia di Milano. Stando a quanto segnalato ai vicili del fuoco, la persona non sarebbe più riemersa. Da allora, i sommozzatori del nucleo di Milano sono all'opera per cercare di trovarla.

Si sarebbe tuffata vicino alla centrale elettrica

L'episodio si sarebbe verificato intorno alle 10: la persona – non è ancora chiaro se si tratti di un uomo o una donna – si sarebbe inabissata in via Nosate, nei pressi della centrale elettrica che si trova a Turbigo. Una volta ricevuto l'allarme sono stati inviati sul posto i vigili del fuoco della sede di Busto Gallarate, gli specialisti del soccorso acquatico e gli elicotteri del reparto volo Lombardia che sono intervenuti con il Drago 82. Presenti anche i sommozzatori del nucleo di Milano.

Dal momento in cui è stata segnalata la scomparsa di questa persona, sono iniziate subito le ricerche. Considerato quanto tempo è trascorso, è davvero difficile che la vittima venga trovata ancora in vita. Tutte le ipotesi sono al momento al vaglio: sia quella di un malore che di un incidente e fino alla possibilità che si sia trattato di un gesto estremo.

Scomparso un 33enne nel Lago di Garda

Solo due giorni fa, è scomparsa un'altra persona: un uomo di 33 anni ha affittato un pedalò sul lago di Garda e dopo essersi tuffato, è sparito. L'imbarcazione è stata trovata dalla Croce Rossa dopo circa un'ora e mezza. Immediate le ricerche, ma considerato il tempo passato, è difficile che il 33enne sia ancora in vita.