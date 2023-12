Si schianta contro un’altra auto a Eupilio: muore un ragazzo di 23 anni Poco prima le 23 di ieri 17 dicembre a Eupilio, in provincia di Como, un ragazzo è morto in un incidente frontale: un altro giovane di 26 anni è in gravissime condizioni.

Un ragazzo di 23 anni è morto in un incidente poco prima le 23 di ieri 17 dicembre a Eupilio, in provincia di Como. Dalla ricostruzione dei fatti, il giovane viaggiava a bordo di un'auto e stava viaggiando lungo via Provinciale, in località Penzano, quando si è schiantato contro un'auto che arrivava nella direzione opposta. Restano ancora sconosciute la cause dell'incidente.

Subito sono stati allertati i soccorsi: i sanitari una volta sul posto hanno provato di tutto per salvare la vita al giovane ma nulla è stato sufficiente per salvargli la vita. Il 23enne è stato dichiarato morto sul posto. Un ragazzo di 26 anni invece è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Anna di Como: non è ancora chiaro se sia fuori pericolo.