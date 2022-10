Si schianta con la sua moto contro un’auto: muore sul colpo un 20enne Un giovane di 20 anni Kevin Mustafa è stato vittima di un incidente in provincia di Bergamo: ha sbandato e colpito un’auto. Dall’impatto è caduto sulla corsia opposta dove purtroppo in quel momento stava arrivando un’altra auto.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Tragico schianto in moto nella mattinata di oggi martedì 11 ottobre a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo. Qui un giovane di 20 anni Kevin Mustafa è stato vittima di un incidente: con la sua moto è andato a sbattere contro due auto. Inutili purtroppo tutti i tentativi dei soccorritori per salvargli la vita: è morto sul colpo.

La dinamica dell'incidente

Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, il giovane stava viaggiando con la sua moto verso Presezzo, sulla strada provinciale 166 Ponte San Pietro-Paderno d’Adda, quando ha sbandato e colpito l'auto che lo precedeva. Dall'impatto è caduto sulla corsia opposta dove purtroppo in quel momento stava arrivando un'auto. Quest'ultima non è riuscita a frenare e ha investito il 20enne.

Inutili i tentativi per salvare il giovane

Subito gli automobilisti hanno chiamato il 112. La strada è stata chiusa per ora per agevolare i soccorsi ma purtroppo per il 20enne non c'è stato più nulla da fare. Sul posto i soccorritori con un’ambulanza e un’automedica oltre all’elicottero del 118 hanno cercato di rianimarlo ma senza successo. Troppo gravi i traumi riportati dall'incidente.

Chi era la vittima Kevin Mustafa

Ora tutti piangono Kevin Mustafa: il 20enne era dipendente della Brembo e residente a Terno. Il corpo è stato consegnato alla famiglia e a breve verrà deciso il giorno del funerale. Intanto le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e capire perché il giovane abbia improvvisamente sbandato. Resta da capire anche se ci sono altre responsabilità: tutto verrà chiarito nelle prossime ore.