Si rifiuta di pagare il conto dell’hotel in cui ha dormito, poi minaccia la titolare con una pistola finta Un uomo si è rifiutato di pagare il conto dell’albergo in cui ha dormito e ha minacciato la titolare dell’hotel per poter scappare. Poi è stato individuato dai carabinieri.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Un uomo ha soggiornato per alcune notti in un hotel di Milano, ma quando è arrivato il momento di saldare il conto si è rifiutato di mettere mano al portafoglio. La titolare dell'albergo ha provato a insistere, fino a quando l'ospite non ha estratto una pistola e l'ha minacciata. Fermato poco dopo dai carabinieri, l'arma è risultata una scacciacani caricata con proiettili a salve ma l'uomo è stato denunciato per minacce aggravate.

Si rifiuta di pagare l'hotel

Durante la notte fra domenica 23 e lunedì 24 luglio, una donna di origini cinesi ha chiamato il 112 per denunciare di aver appena avuto una discussione con un cliente del suo hotel che non voleva pagare quanto il conto della camera in cui aveva soggiornato. Al termine del litigio l'uomo, di origini romene, aveva anche estratto una pistola e gliel'aveva puntata contro, minacciando di sparare se avesse continuato a insistere nel pretendere il pagamento. Una pattuglia dei carabinieri si è immediatamente recata sul posto e, dopo essersi accertata che la titolare dell'albergo stesse bene, si è messa sulle tracce dell'uomo che si era allontanato a piedi. E infatti gli agenti lo hanno individuato poco dopo ancora nei pressi della struttura ricettiva. Non appena lui li ha notati, ha tentato di gettare a terra la pistola, che però è stata recuperata dai militari. In realtà l'arma era una scacciacani caricata con 4 proiettili a salve.

Denunciato per minacce aggravate

Nonostante la pistola fosse finta, l'uomo è stato denunciato a piede per le minacce rivolte alla titolare dell'hotel a cui non voleva pagare il conto e gli è stata riconosciuta anche l'aggravante di aver effettuato l'intimidazione con l'ausilio di un'arma. Intanto, però, l'albergatrice ha perso l'incasso della camera.