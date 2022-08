Si nascondono fuori da PizzAut e prendono in giro i ragazzi autistici, il fondatore: “Vi aspetto qui” La denuncia di Nico Acampora sui social network per una nuova offensiva contro PizzAut.

Una nuova "offensiva" ai danni di PizzAut, la pizzeria fondata e gestita da Nico Acampora che dà da lavorare ai ragazzi autistici. Il locale è stato preso di mira da alcuni ragazzi che, come denunciato dallo stesso Acampora su Facebook, nella serata di ieri si sono nascosti fuori dalle recinzioni sotto a un telo cercando di attirare l'attenzione dei clienti per parlare male di camerieri e pizzaioli, affetti da autismo.

Sulla pagina ufficiale di PizzAut si legge che "alcuni ragazzini, si sono collocati all'esterno del ristorante, nella parte del giardino e coperti dalle velature che circondano il perimetro del giardino stesso hanno incominciato a parlare rivolti ai clienti con uno strano camuffamento della voce, con voce artefatta di chi fa fatica ad articolare le parole hanno incominciato a intonare rivolti al ristorante". Secondo il racconto di chi ha udito i discorsi dei giovanissimi, "sembrava volessero prendere in giro i ragazzi autististici che lavorano da PizzAut, simulando una difficoltà nella parola e peggio ancora…".

Acampora cerca di ridimensionare parlando di "niente di grave, per l'amor del cielo" ma si rivolge ai responsabili dicendo che "mentre loro facevano Gne gne dall'esterno, i ragazzi autistici che lavorano dentro il ristorante questa sera hanno cucinato e servito 210 persone, hanno fatto fatica, hanno lavorato, hanno sorriso, hanno vissuto, hanno fatto amicizie".

Poi, un'altra lezione: "Volevo ricordare a questi ragazzini del gne gne che è vero che molti ragazzi autistici hanno difficoltà nel linguaggio, in primis mio figlio, ma che queste difficoltà non li fermano nell'affrontare sfide difficili senza mai nascondersi dietro ad un telo come invece hanno fatto loro".

Infine, l'invito a "trovarli all'interno del ristorante e non fuori. All'interno di PizzAut, a parlare proprio con i miei camerieri per scoprire un mondo meraviglioso, fatto di sensibilità rara, di delicatezza, ma anche di competenze e forza incredibile. Vi aspetto ragazzi… abbiate almeno il coraggio di venire a mangiare gratis", si legge infine nel post.