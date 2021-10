Si inginocchia e allaccia la scarpa a un ragazzo ferito: la foto del poliziotto fa il giro del web Flavio Tangari è un agente dell’ufficio radiomobile della polizia locale rhodense divenuto “famoso” dopo che due giorni fa è stato immortalato in una foto che ha fatto il giro del web. Il poliziotto si trovava al pronto soccorso dell’ospedale di Rho quando ha notato un ragazzo ferito e con le scarpe slacciate: si è quindi inginocchiato e gliele ha allacciate.

A cura di Ilaria Quattrone

La foto dell’agente (Fonte Sei di Rho se…)

"Non mi aspettavo tanto clamore per un gesto che ha fatto con naturalezza": sono queste le parole pronunciate dal 34enne Flavio Tangari, l'agente dell'ufficio radiomobile della polizia locale rhodense, immortalato in una foto che ha fatto il giro del web. Il poliziotto infatti, nella serata di martedì 26 ottobre, si trovava al pronto soccorso dell'ospedale di Rho per svolgere dei rilievi relativi a un incidente stradale quando ha notato un ragazzo ferito e con le scarpe slacciate.

La fotografia postata su un gruppo Facebook: quasi mille mi piace

Da lì il gesto che ha sbalordito molti utenti portandoli ad applaudire l'azione del vigile: Tangari si è infatti inginocchiato e ha allacciato le scarpe del ragazzo che aveva entrambe le mani fasciate. A scattare la foto è stato Saber Ayed, un altro paziente dell'ospedale. L'uomo ha condiviso l'immagine sul gruppo Facebook "Se sei di Rho" ottenendo un enorme consenso: in poco tempo ha ricevuto quasi mille mi piace. Proprio lui è stato il primo a volersi congratularsi con il poliziotto: "Un grazie di cuore per il lavoro che fanno, complimenti".

I complimenti del comandante della polizia locale

I complimenti all'agente sono arrivati anche dal comandante della polizia locale Antonino Frisone: "Prendere i mi piace equivale a un riscontro positivo nei fatti". Il dottore Frisone ha poi proseguito affermando che questo gesto dimostra come il ruolo fondamentale della polizia sia quello di risolvere i problemi della popolazione: "L'agente ha agito con naturalezza, senza aspettarsi tanto clamore né l'interesse anche di persone estranee alla città".