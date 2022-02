Si fingeva donna sui social promettendo incontri sessuali: così un 17enne rapinava la sue vittime Un ragazzo di 17 anni si era finto sui social “Sugar Marti” per adescare un ragazzo di 20 anni e derubarlo. Aveva promesso alla vittima un rapporto sessuale, una volta all’appuntamento il 17enne impugnava il coltello e minacciava di farsi consegnare i soldi.

A cura di Giorgia Venturini

Si era finto una donna per adescare sui social un ragazzo di 20 anni e derubarlo. Un piano che aveva funzionato, o almeno fino a quando la polizia non ha fatto scattare l'arresto per un ragazzino di 17 anni di Milano. A far iniziare le indagini della polizia era stato il giovane rapinato che si era visto puntare il coltello addosso dal 17enne e portare via 150 euro. Da qui poi tutti i particolari: il 20enne agli agenti ha raccontato che il giorno prima aveva raccontato su Telegram una ragazza, soprannominata "Sugar Marti": con lei avrebbe fissato un incontro per un rapporto sessuale in cambio di 150 euro. L'appuntamento era in un condominio di Mazzo di Rho, alle porte di Milano: la ragazza le avrebbe anche detto che ad attenderlo sarebbe stato il suo coinquilino a cui spettava anche il compito di portarlo nell'appartamento.

La denuncia e l'arresto

Una volta sul luogo dell'appuntamento il coinquilino, che in realtà era il 17enne, si è presentato come "il protettore" della ragazza: l'adolescente allora ha puntato un coltello da cucina al 20enne costringendolo a farsi consegnare il denaro. Dopo la denuncia la polizia ha monitorato Telegram e Connected2me: qui hanno trovato un profilo con la stessa foto da donna con cui il 17enne si era presentato al 20enne. Ecco quindi l'idea degli agenti di contattare il rapinatore fingendo interessati a un incontro. Una volta incontrati è stato identificato e fissato. Il 17enne si è difeso dichiarando di averlo fatto per gioco: una volta nel suo appartamento i poliziotti hanno sequestrato il coltello usato durante la rapina e il cellulare con cui chattava con le sue vittime. Ora si sta cercando di capire quanti colpi l'adolescente ha messo a segno con questa tecnica della "Sugar Marti".