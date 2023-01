Si ferisce a un dito di una mano e dirotta un autobus per farsi portare all’ospedale, arrestato Un 50enne ha dirottato un autobus di linea per farsi portare in ospedale. All’arrivo degli agenti di polizia, si è scagliato contro di loro. È stato arrestato e sottoposto a misura cautelare.

Un autobus Apam (foto da Facebook)

È salito sulla linea 5 dell'Apam, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico di Mantova, in evidente stato confusionale e di agitazione. Alla conducente ha detto che aveva urgenza a farsi visitare in ospedale visto che si era ferito al dito di una mano. Quando l'autista ha fatto notare a quell'uomo che il tragitto di quell'autobus non prevedeva una fermata al Carlo Poma, è passato alle maniere forti per convincerla. Alla fine, il 50enne è riuscito a farsi portare all'ospedale, ma lì è stato arrestato dagli agenti della Questura.

A bordo dell'autobus, in quel momento, c'era un solo passeggero. La conducente, allora, intimorita dall'aggressività e della stazza di quell'uomo, ha deciso di assecondarlo. Quando lo ha fatto scendere al Carlo Poma come aveva richiesto, ha subito chiamato le forze dell'ordine.

L'arresto e il processo per direttissima

All'arrivo degli agenti, il 50enne residente a Mantova si è scagliato contro di loro opponendo resistenza. Con fatica sono riusciti a portarlo agli uffici della Questura, dove ribellandosi ha danneggiato alcuni mobili. L'uomo, allora, è stato arrestato per interruzione di pubblico servizio, sequestro di persona, violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Ieri, 11 gennaio, si è svolto in Tribunale il processo per direttissima. Il giudice ha disposto la convalida d'arresto con la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria per gli ultimi due capi d'imputazione, nonostante sia stato colto in flagrante a dirottare un autobus e a minacciare la conducente. Il processo con rito abbreviato continuerà il 15 febbraio.