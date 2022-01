Si dà fuoco dopo lo sfratto, grave un 52enne di Busto Garolfo Un uomo di 52 anni residente a Busto Garolfo, nel Milanese, si è dato fuoco mentre i carabinieri e un ufficiale giudiziario lo stavano sfrattando dalla sua abitazione. L’uomo è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

A cura di Francesco Loiacono

I carabinieri si sono presentati a casa sua per eseguire uno sfratto, ma un uomo di 52 anni di Busto Garolfo, comune nel Milanese, ha deciso di inscenare una eclatante e disperata protesta, mettendo a rischio la sua vita. L'uomo si è infatti cosparso con del liquido infiammabile e si è dato fuoco. L'episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 20 gennaio, in un appartamento in via Tagliamento. I carabinieri si sono presentati a casa del 52enne assieme a un ufficiale giudiziario per uno sfratto esecutivo: l'uomo si è prima chiuso in bagno, poi apparentemente ha accettato di uscire. In realtà aveva già preparato la mossa successiva: si era infatti cosparso con del liquido infiammabile e non appena è uscito si è dato fuoco.

Il 52enne è stato ricoverato all'ospedale Niguarda: adesso rischia una denuncia

Le fiamme lo hanno rapidamente avvolto: i carabinieri sono stati i primi a soccorrerlo e hanno poi allertato il 118. Il 52enne è stato trasportato in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano, specializzato nel trattamento delle grandi ustioni: è stato ricoverato in gravi condizioni anche se non è in pericolo di vita. Anche uno dei carabinieri che lo hanno soccorso ha riportato delle ustioni: è stato medicato e ha riportato dieci giorni di prognosi. Adesso il 52enne, con precedenti per maltrattamenti in famiglia, non solo ha perso la casa e ha rischiato la vita, ma rischia anche una denuncia a piede libero con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Di sicuro quella di ieri, per l'uomo, non è stata una giornata da ricordare.